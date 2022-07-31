Akşener'den, "Gönlünüzden Geçen 13. Cumhurbaşkanı Kimdir" Sorusuna Yanıt: "Siz Şimdi Sayın Erdoğan'ın Sinirini Niye Bozuyorsunuz" - Son Dakika
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Akşener'den, "Gönlünüzden Geçen 13. Cumhurbaşkanı Kimdir" Sorusuna Yanıt: "Siz Şimdi Sayın Erdoğan'ın Sinirini Niye Bozuyorsunuz"

31.07.2022 21:21

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Instagram hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Akşener, “AK Parti ile ittifak yapar mısınız? Ona göre oy vereceğim” sorusuna “Yapmam ona göre oy ver” yanıtını verdi. Akşener, “Gönlünüzden geçen 13. Cumhurbaşkanı kimdir efendim” sorusu gelince de “Siz şimdi Sayın Erdoğan’ın sinirini niye bozuyorsunuz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Instagram hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Akşener, "AK Parti ile ittifak yapar mısınız? Ona göre oy vereceğim" sorusuna "Yapmam ona göre oy ver" yanıtını verdi. Akşener, "Gönlünüzden geçen 13. Cumhurbaşkanı kimdir efendim" sorusu gelince de "Siz şimdi Sayın Erdoğan'ın sinirini niye bozuyorsunuz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Instagram hesabında bugün takipçilerinin sorularını yanıtladı. Akşener, "Merhaba, dün Balıkesir'de esnaf ziyaretindeydim, bugün de İstanbul'da evimdeyim. Dedim ki takipçilerime, sizlere zaman ayırayım sorulularınızı bekliyorum" sözleriyle takipçilerinden soru beklediğini duyurdu.

Kendisine yöneltilen sorular ve Akşener'in yanıtları şöyle oldu:

"AK Parti ile ittifak yapar mısınız? Ona göre oy vereceğim"

Akşener: "Yapmam ona göre oy ver"

"Gönlünüzden geçen 13. Cumhurbaşkanı kimdir efendim"

Akşener: "Siz şimdi Sayın Erdoğan'ın sinirini niye bozuyorsunuz"

"Meral Akşener Başbakan olunca ilk yapacağı ilk icraatı"

Akşener: " İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak olacak"

"Meral abla Suriyelileri ne olur vatanlarına geri gönderin"

Akşener: "Olur, göndereceğiz"

"Böyle her şehri gezmeye devam edecek misiniz"

Akşener: "Her şehri gezdik ikinci kere her şehri gezmeye devam edeceğiz"

"Başkanım insanlar yokluk içinde değil varlık içinde yaşayabilecek mi"

Akşener: "Elbette. Hırsızlığı engelleyeceğiz, israfı engelleyeceğiz, çalmayacağız, çaldırmayacağız ve varlık içinde yaşayacaksınız."

"Meral Hanım ne olur bizi bu iktidardan kurtarın"

Akşener: "Başüstüne"

"Bu kadar enerjiyi nereden buluyorsunuz"

Akşener: "İnancımdan buluyorum çünkü bu ülkeden aldım, sizin için geri ödemeye çalışıyorum. Bu arada birazcık da marazadan besleniyorum"

"Ne olur bu adam gitsin artık"

Akşener: "Merak etme gidecek"

"Gençleri umutlandırmak için bir cümle kursanız bu ne olurdu"

Akşener: "Az kaldı".

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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener'den, 'Gönlünüzden Geçen 13. Cumhurbaşkanı Kimdir' Sorusuna Yanıt: 'Siz Şimdi Sayın Erdoğan'ın Sinirini Niye Bozuyorsunuz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener'den, "Gönlünüzden Geçen 13. Cumhurbaşkanı Kimdir" Sorusuna Yanıt: "Siz Şimdi Sayın Erdoğan'ın Sinirini Niye Bozuyorsunuz" - Son Dakika
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