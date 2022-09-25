Akşener: İran'da Özgürlükleri İçin Sokaklara Dökülen Kadınları Tüm Kalbimle Selamlıyor; İran Yönetimini, İnsan Haysiyetine Yakışan Reformları Acilen...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " İran'da özgürlükleri için sokaklara dökülen ve baskıya başkaldıran kadınları tüm kalbimle selamlıyor; İran yönetimini, kadınların onurlu bir hayat için yükselttikleri haklı sese kulak vermeye ve insan haysiyetine yakışan reformları acilen yapmaya davet ediyorum" dedi.

Meral Akşener, İran'da başörtüsünü tam kapatmadığı için gözaltına alınan Mahsa Amini'nin şüpheli ölümü üzerine başlayan protestolara destek verdi. Akşener, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Maalesef çağımız, sultancıl yapıların ve etraflarındaki haramzadelerin iktidarlarını meşrulaştırmak ve sürdürmek adına yaptıkları türlü zorbalıklar ve aldıkları akla ziyan kararlarla hızla insanların mutluluklarının ellerinden alındığı bir cendere içine sürükleniyor.

"KÖTÜCÜL İKTİDAR KÜMELERİ, KAZANANI SADECE OLİGARŞİLERİN OLDUĞU KURMACA BİR KABUSU İNSANLARA 'BEKA MÜCADELESİ' DİYE YUTTURMAYA ÇALIŞIYOR"

Her yerde bolca bulunan kötücül ve çıkarcı iktidar kümeleri, sıklıkla sözde dostların ve sözde düşmanların olduğu hayali bir evrende, kazananı sadece oligarşilerin olduğu kurmaca bir kabusu insanlara 'beka mücadelesi' diye yutturmaya çalışıyor.

"KADINLARIN TERCİHLERİNDE ÖZGÜR OLMALARI VE İTİLİP KAKILMADAN YAŞAYABİLMELERİ EN TEMEL VE EN KUTSAL HAKLARIDIR"

Nitekim İran'da kadınlara yaşatılan kabusu da bu çerçeveden ayrı düşünemeyiz. Kadınların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebilmeleri, tercihlerinde özgür olmaları ve itilip kakılmadan yaşayabilmeleri, en temel ve en kutsal haklarıdır. Bunun aksini de asla kabul edemeyiz.

"İRAN YÖNETİMİNİ, KADINLARIN ONURLU BİR HAYAT İÇİN YÜKSELTTİKLERİ HAKLI SESE KULAK VERMEYE DAVET EDİYORUM"

Bu vesileyle İran'da özgürlükleri için sokaklara dökülen ve baskıya başkaldıran kadınları tüm kalbimle selamlıyor; İran yönetimini, kadınların onurlu bir hayat için yükselttikleri haklı sese kulak vermeye ve insan haysiyetine yakışan reformları acilen yapmaya davet ediyorum.

"SAÇLARIMI HEP KESTİM, TUTACAK KADAR KALMASIN DEDİM. ÇÜNKÜ BİR BAŞKALDIRMA ANCAK SAÇLARINDAN TUTULUR"

Turgut Uyar'ın dizelerinde de söylediği gibi; 'Saçlarımı hep kestim, tutacak kadar kalmasın dedim. Çünkü bir başkaldırma ancak saçlarından tutulur'."