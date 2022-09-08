İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İBB'yi ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleşen ziyaret sırasında belediye önündeki zabıta ekipleri Akşener'i tören mangasıyla karşıladı.

Mangayı selamlayan Akşener, İmamoğlu ve beraberindeki partililerle belediye binasına girdi.

Başkanlık makamında 45 dakika süren basına kapalı görüşmenin ardından Akşener, İBB hatıra defterini imzaladı.

Akşener daha sonra yaptığı açıklamada, İmamoğlu ile çeşitli vesilelerle çok defa görüştüğünü ancak ilk defa makamında ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

Ziyarette İmamoğlu'na başarı dileklerinde bulunduğunu belirten Akşener, "Yalılar gidiyor, geliyor. O tür mevzularda da bilgi aldık. Çalışmalar hakkında da bilgi aldık. Hem de kendisine karşı yapılan zorluklar var. İstanbul'a yapılacak hizmetlerin engellenmesi pahasına yapılan, çıkarılan zorlukları konuştuk, bilgilendik." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından İmamoğlu, Akşener'e Kültür A.Ş. tarafından çıkarılan bazı İstanbul kitaplarını ve bir tablo hediye etti.

İmamoğlu'na bir vazo armağan eden Akşener, daha sonra İYİ Parti'nin İBB grup odasını ziyaretinde kısa süre partililerle görüştü.

Ziyarete, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partililer katıldı.