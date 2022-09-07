Şişli'de Bir Eczacının Veresiye Defterini Gören Akşener: "Şişli'de Bile Veresiye Defteri Var. Vay Be" - Son Dakika
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Şişli'de Bir Eczacının Veresiye Defterini Gören Akşener: "Şişli'de Bile Veresiye Defteri Var. Vay Be"

07.09.2022 17:46

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da esnafın sorunlarını dinledi. Akşener'in Şişli’de ziyaret ettiği bir eczacı, "Çok zor bir süreçten geçiyoruz. İlaç bulmakta zorlanıyoruz" diye dert yandı. Vatandaşın alım gücünün çok düştüğünü, SGK reçetelerinde çıkan farkı bile ödeyemediğini anlatan eczacı, veresiye defterini gösterdi. Akşener de "250 bin TL yazdırılmış defterler gördüm Anadolu'da. Ama burası Şişli. Burada bile veresiye defteri var. Vay be" dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera- SADIK KARAAKULOĞLU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da esnafın sorunlarını dinledi. Akşener'in Şişli'de ziyaret ettiği bir eczacı, "Çok zor bir süreçten geçiyoruz. İlaç bulmakta zorlanıyoruz" diye dert yandı. Vatandaşın alım gücünün çok düştüğünü, SGK reçetelerinde çıkan farkı bile ödeyemediğini anlatan eczacı, veresiye defterini gösterdi. Akşener de "250 bin TL yazdırılmış defterler gördüm Anadolu'da. Ama burası Şişli. Burada bile veresiye defteri var. Vay be" dedi.

Meral Akşener, İstanbul'daki esnaf ziyaretlerine bugün Şişli ilçesinden başladı. Akşener, Şişli Mecidiyeköy'de ziyaret ettiği bir eczacıya işlerinin nasıl olduğunu sordu. Eczacı, "Çok zor bir süreçten geçiyoruz, ilaç bulmakta zorlanıyoruz. Umarım daha iyi olacak" diye konuştu. Akşener'in "Anadolu'da veresiye defteri görmüştüm, burada da var mı?" sorusuna eczacı, veresiye defterini göstererek, "Var tabii, çok uzun zamandır var. Müşterilerimiz sonuçta yüz yüze baktığımız insanlar, onlardan desteğimizi esirgemiyoruz" diye yanıt verdi.

"ŞİŞLİ'DE BİLE VERESİYE DEFTERİ VAR. VAY BE"

Şişli'deki bir eczanede veresiye defteri olmasına şaşırdığını belirten Akşener, "250 bin TL yazdırılmış defterler gördüm Anadolu'da. Ama burası Şişli. Burada bile veresiye defteri var. Vay be" dedi.

"İNSANLAR SGK'DAN İLAÇ ALDIKLARI ZAMAN ÜCRET ÖDEMEK İSTEMİYORLAR"

Eczacı, Akşener'in "Alım gücü nasıl" sorusunu ise "Alım gücü düşük. SGK'dan çıkan farklar, ilaç ücretleri, bunları defalarca anlatmak zorunda kalıyoruz... İnsanlar SGK'dan aldıkları zaman para ödemek istemiyorlar ama haliyle her seferinde bir ücret çıkıyor. Bu, işimizi daha da zorlaştırıyor" diye yanıtladı.

"SAÇ SAKAL 90 LİRA. VATANDAŞA ZOR GELİYOR AMA BİZİ DE KURTARMIYOR"

Meral Akşener, daha sonra girdiği bir erkek kuaförüne "İşler nasıl" diye sordu. Kuaför, "Durgun, her şeye zam geldi. Saç-sakal 90 TL. Vatandaşa çok geliyor ama bizi kurtarmıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık, çok zor geçiniyoruz" dedi.

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Kaynak: ANKA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Meral Akşener, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Bir Eczacının Veresiye Defterini Gören Akşener: 'Şişli'de Bile Veresiye Defteri Var. Vay Be' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de Bir Eczacının Veresiye Defterini Gören Akşener: "Şişli'de Bile Veresiye Defteri Var. Vay Be" - Son Dakika
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