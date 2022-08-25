Akşener: "24 Milyar Lira Telekom'dan Alındı, Haririlerin Cebine Konuldu.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da; Silivri esnafını ziyaret etti. Emeklilikte yaşa takılan yurttaşların sorunlarını dinleyen Akşener, "24 milyar lira Telekom'dan alındı, Haririlerin cebine kondu. 14 milyar lira; Ankapark diye bir yer yapmışlar. O da 14 milyar, gömülmüş. İkisi 38 milyar TL. Sizin meselenizi çözüyor, biliyor musunuz? EYT meselesini çözüyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İstanbul'un Sultangazi ve Arnavutköy ilçelerinin ardından Silivri'de de esnafı ziyaret etti.

Akşener bir pizzacıya, "Ben bu bölgede milletvekilliği yaptım. Ekonomik olarak iyi bir yerdir burası. Alım gücü nasıl?" sorusunu yöneltti. İşletmeci, "Bundan beş sene önceki gibi değil, hiçbir şey. Beş seneden sonra geriledi ekonomi. Zor. Altı kişi çalıştırıyorum" dedi. Akşener ise "Eskisi kadar ev geçindirmez" dedi. Pizzacı ise "İşte gördüğünüz gibi ağustos ayında dükkan bomboş" diye konuştu. Akşener, "İnsanların gelir seviyesi çok aşağı indi" dedi.

Daha sonra bir erkek kuaförünü ziyaret eden Akşener'e berber, "EYT'ye takıldık, kaldık" dedi. Saç - sakal tıraşının ücretini soran Akşener, "100 lira" yanıtını aldı. Bugünkü müşterisinin sayısını soran Akşener'e berber, "Bugün durgundu" dedi.

Akşener daha sonra bir çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Akşener, "O kadar büyük bir israf var ki… O kadar büyük bir kayırma var ki… Yolsuzluk var. 24 milyar lira Telekom'dan alındı, Haririlerin cebine kondu. Hepimizin vergilerinden oluşan bir rakam. 14 milyar lira; Ankapark diye bir yer yapmışlar. O da 14 milyar, gömülmüş. İkisi 38 milyar TL. Sizin meselenizi çözüyor, biliyor musunuz? EYT meselesini" dedi.