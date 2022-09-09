Ümraniyeli esnaf, AK Partili belediyeyi İYİ Parti lideri Akşener'e şikayet etti - Son Dakika
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Ümraniyeli esnaf, AK Partili belediyeyi İYİ Parti lideri Akşener'e şikayet etti

09.09.2022 18:26

İstanbul Ümraniye'de ayakkabıcı olan bir esnafı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Ümraniye Belediyesi zabıtalarının sürekli ceza kesmesi şikayet edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bugün İstanbul'daki esnaf ziyaretlerine Maltepe'nin ardından Ümraniye ilçesinde de devam etti. Burada bir ayakkabı mağazasına giren Akşener'in sorusu üzerine esnaf, "İşler iyi ama sıkıntılar da var tabii" dedi.

ESNAF AK PARTİLİ BELEDİYEYİ ŞİKAYET ETTİ

Akşener'in eleştirilerini ve taleplerini sorması üzerine esnaf, AK Partili Ümraniye Belediyesi'nden şikayetçi olduklarını dile getirdi. Kapı önüne terlik koyduğu gerekçesiyle ceza yediğini söyleyen esnaf, elindeki ceza kağıtlarını göstererek "Bunların hepsi ceza. İki terlik kapıya koyduğumuz için zulmediyor, üzerimize geliyor, her gün zabıtalar geliyor, ceza yazıyor. Bunu biz durduramadık. Haliyle bu da AK Parti'ye yansıyor, oy kaybına uğruyor. Biz derdimizi yukarılara anlatamadık" dedi.

"20- 25 BİN LİRAYA YAKIN CEZA YAZILDI"

Bir giyim mağazasına giren Akşener, burada da aynı şikayetle karşılaştı. İşlerinin sıkıntılı olduğunu belirten esnaf, "Bizim asıl başka sıkıntımız caddeyle alakalı. Belediyeyle alakalı da çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bize 20- 25 bin liraya yakın sadece tekstil esnafına ceza yazıldı. Sırf öne koyduğumuz stantlardan dolayı. 2015'ten beri hiç zabıta uğramıyordu, özellikle şu son dönemde, İsmet (Yıldırım) Başkan geldikten sonra, burayı şanzelizeye çevirecekmiş. Çevirsin dedik ama geldiklerinden beri de hiçbir şey yapmadılar" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Ümraniye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniyeli esnaf, AK Partili belediyeyi İYİ Parti lideri Akşener'e şikayet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniyeli esnaf, AK Partili belediyeyi İYİ Parti lideri Akşener'e şikayet etti - Son Dakika
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