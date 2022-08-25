Akşener'in Ziyaret Ettiği Arnavutköylü Kuyumcu: "Önceden Çeyrek Alan, Grama Düştü. - Son Dakika
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Akşener'in Ziyaret Ettiği Arnavutköylü Kuyumcu: "Önceden Çeyrek Alan, Grama Düştü.

25.08.2022 18:49
Akşener'in Ziyaret Ettiği Arnavutköylü Kuyumcu: "Önceden Çeyrek Alan, Grama Düştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi. Arnavutköylü bir kuyumcu, Akşener’in ‘İşler nasıl” sorusuna, “Alım gücü çok düşük. Şu anda, önceden çeyrek alan, grama düştü. Gram da yetmedi yarım grama, şu an 0,25’e kadar indik. 0,25 grama kadar düştü şu anda. Çünkü insanlarda alacak güç yok” diye yanıt verdi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi. Arnavutköylü bir kuyumcu, Akşener'in 'İşler nasıl" sorusuna, "Alım gücü çok düşük. Şu anda, önceden çeyrek alan, grama düştü. Gram da yetmedi yarım grama, şu an 0,25'e kadar indik. 0,25 grama kadar düştü şu anda. Çünkü insanlarda alacak güç yok" diye yanıt verdi.

Meral Akşener, bugün İstanbul'un Sultangazi ve Arnavutköy ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Akşener, Arnavutköy'de partililerin ve vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılandı. Partililer, Akşener'e çiçek verdi ve birlikte fotoğraf çektirdi.

Akşener'in ziyaret ettiği bir dükkanda emekli bir yurttaş, ev bulamadığını söyleyerek gözyaşı döktü. Akşener'in "Kirada mı oturuyorsun, evden mi çıkarıyorlar" sorusuna yurttaş, "Kiradayım" yanıtını verdi. Emekli yurttaş, "1 buçuk (bin 500 lirayı kastediyor) kiram. Şimdi 4 lira (4 bin lirayı kastediyor) kira istiyorlar. Maaşım 3 buçuk (3 bin 500 lirayı kastediyor)" dedi. Akşener, emekli yurttaş ile ilgileneceğini söyledi ve esnaf ziyaretine devam etti.

"İŞLER DURGUN, TATSIZ, KEYİFSİZ"

Akşener, Arnavutköy'de ziyaret ettiği elektronik eşya satan mağazanın yöneticisine "İşler nasıl" diye sordu. Mağaza yöneticisi, "Durgun, tatsız, keyifsiz" dedi. Bunun üzerine Akşener, "2 buçuk yıl evvel kaç kişi çalışıyordu, şimdi kaç kişi çalışıyor" sorusunu yöneltti. Mağaza yöneticisi de "Personel sayımızda çok fazla, bir değişiklik yok ama geçen yıllara göre düşürdük, karlılığımızı düşürüyoruz, marjımızı düşürüyoruz. Kimseyi işten çıkarmamaya uğraşıyoruz. Çabalıyoruz" diye konuştu.

"BU KADAR EMEK, BU KADAR ÇABAYA DAHA İYİ OLMASINI BEKLERDİM"

Akşener'in ziyaret ettiği bir kırtasiyeci de "İşler durgun şu anda. Okulların açılacak olmasına rağmen henüz bir hareket başlamadı. ya alım gücü yok insanların ya da tatilden dönmediler, memleketlerinden dönmediler. Kırtasiye sektörü, mala borç olarak girer zaten. Biz, bütün malı borç olarak alırız, satarız, öderiz. Kırtasiye düzeni böyledir, böyle işler. Satamazsak kalır, bir şekilde kendi imkanlarımızla ödemeye çalışırız. Çek, senet veriyoruz. Bir milyoncular, zincir marketler, büyük marketler bizim ürünlerimizi satıyorlar. Pazardakiler de satıyor, yere tezgah açan da satıyor. Kırtasiye sektörü bundan darbe görüyor tabii. Veresiye defterimiz eskiden çok vardı, şu anda vermiyoruz. Çünkü ödenmiyor borçlar, ödeyemiyor halk. Ne yapalım, biz de kendimizi korumak zorundayız. O yüzden tedbir olarak işte kredi kartıyla… Şimdi kredi kartı, veresiye defteri oldu esasında. O şekilde idare etmeye, dönmeye çalışıyoruz. Tabii ki giderler de çok fazla. Elektriği, kirası, suyu da bizim diğerlerine göre birkaç kat daha pahalı, iş yeri olması dolayısıyla. Maaşlar, sigortaları… Biz bir de kapsamlı kırtasiyeyiz, her şey var bizde. Alt katımızda 15 bin çeşide yakın kitabımız var, yani kapsamlı bir şey. Arnavutköy'e böyle bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Öyle olmasına rağmen dönüyoruz Allah'a şükür. Hep şükrederiz ya biz, Türk milleti olarak şükürcüyüz. Böyle dönmeye çalışıyoruz ama bu kadar emek, bu kadar çabaya daha iyi olmasını beklerdim. Ben de üstelik emekli öğretmenim. Öğretmen maaşım da var. Ayakta kalmaya çalışıyoruz" dedi.

"0,25 GRAMA KADAR DÜŞTÜ ŞU ANDA. ÇÜNKÜ İNSANLARDA ALACAK GÜÇ YOK"

Akşener'in "İşler nasıl, alım gücü ne durumda" sorusuna bir kuyumcu, "Alım gücü düşük. Alım gücü çok düşük. Şu anda, önceden çeyrek alan, grama düştü. Gram da yetmedi, yarım grama, yarım gram da yetmedi 0,50'ye, şu an 0,25'e kadar indik. 0,25 grama kadar düştü şu anda. Çünkü insanlarda alacak güç yok. Evliliklerde bilezik ve tuğra, eskisi gibi set tasarım, kelepçe çok fazla gitmiyor. Alım gücü düştükçe bunlar artık gitmiyor" yanıtını verdi. Akşener'in "Ben bu bölgenin milletvekiliydim. Bu bölgenin insanları genellikle ortanın üzerinde alım gücüne sahip insanlardı, burada da mı düştü" sorusu üzerine kuyumcu, "Düştü. Her yerde düştü başkanım" diye konuştu.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener'den '6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?' sorusuna cevap İYİ Parti lideri Meral Akşener'den '6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?' sorusuna cevap Akşener'e Dert Yanan Sultangazili Esnaf: 'Bu Sistemde 50 Yıl Çalışsak Bir Ev Sahibi Olamayız' Akşener'e Dert Yanan Sultangazili Esnaf: 'Bu Sistemde 50 Yıl Çalışsak Bir Ev Sahibi Olamayız'
Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener'in Ziyaret Ettiği Arnavutköylü Kuyumcu: 'Önceden Çeyrek Alan, Grama Düştü. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener'in Ziyaret Ettiği Arnavutköylü Kuyumcu: "Önceden Çeyrek Alan, Grama Düştü. - Son Dakika
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