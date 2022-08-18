Partisinin Esenyurt'ta Saldırıya Uğrayan Tanıtım Karavanını Ziyaret Eden Akşener: "Ben Buradayım Buyurun. Korkaklar Buyurun" - Son Dakika
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Partisinin Esenyurt'ta Saldırıya Uğrayan Tanıtım Karavanını Ziyaret Eden Akşener: "Ben Buradayım Buyurun. Korkaklar Buyurun"

18.08.2022 15:29

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, partisinin dün saldırıya uğrayan tanıtım karavanını ziyaret etti. Akşener, “Arkadaşlarıma saldıranlara sesleniyorum. Ben buradayım, buradayım buyurun. Namertler buyurun, ben buradayım buyurun. Korkarlar buyurun. İki kişiye 25 kişi saldırılmaz buyurun. Halep oradaysa arşın burada. Yalnız insanlara, az kişiye, 2 kişiye; 25 kişinin saldırdığı bir Türkiye’ye ben ne söyleyeyim ki… Hadi bakalım haramiler, buradayım burada, buyurun. Ama bu harami düzen elbette yıkılacak” dedi.

Haber: FAHRETTİN ÖZTÜRK - Kamera: ADEM KARABAYIR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, partisinin dün saldırıya uğrayan tanıtım karavanını ziyaret etti. Akşener, "Arkadaşlarıma saldıranlara sesleniyorum. Ben buradayım, buradayım buyurun. Namertler buyurun, ben buradayım buyurun. Korkarlar buyurun. İki kişiye 25 kişi saldırılmaz buyurun. Halep oradaysa arşın burada. Yalnız insanlara, az kişiye, 2 kişiye; 25 kişinin saldırdığı bir Türkiye'ye ben ne söyleyeyim ki… Hadi bakalım haramiler, buradayım burada, buyurun. Ama bu harami düzen elbette yıkılacak" dedi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün İYİ Parti tanıtım karavanı, 25 kişilik bir grubun saldırısına uğramış, saldırıda 2 kişi yaralanmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün; tanıtım karavanını ziyaret etti. Akşener'e İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve İYİ Parti milletvekilleri eşlik etti. Akşener, şunları söyledi:

"ÇİRKİN, NAMERT, ŞEREFSİZ, KORKAK SALDIRIYI LANETLEMEK ÜZERE BURADAYIZ"

"Bugün burada; hem partimizin programını, ilkelerini anlatmak üzere hem de partimize üye kazandırmak üzere bu karavanda görev yapan arkadaşlarımıza, iki arkadaşlarımıza; 25 kereste gibi adamın saldırması sonunda oluşan o çirkin, namert, şerefsiz, korkak saldırıyı lanetlemek üzere buradayız. İşte saldırıya uğrayan arkadaşımız burada.

İYİ Parti'nin genel başkanının evine bile saldırmıştır bu ülkede. Biliyorum ki bu arkadaşlarımızın uğradıkları saldırının faillerinin isimleri belli. Hepsi de bir siyasi partinin yöneticisi konumunda. Ama biliyoruz ki bugünün Türkiye'sinde, bugünün yargısında, bugünün hukukunda; kesinlikle hiçbiri herhangi bir takibata uğramayacaktır, herhangi bir hukuki ceza almayacaktır. Dolayısıyla bugünün dünyası böyle bir şey.

"BEN BURADAYIM BUYURUN, NAMERTLER BUYURUN, BEN BURADAYIM BUYURUN, KORKARLAR BUYURUN"

Şimdi arkadaşlarıma saldıranlara sesleniyorum. Ben buradayım buradayım buyurun. Namertler buyurun, ben buradayım buyurun, korkarlar buyurun, iki kişiye 25 kişi saldırılmaz buyurun. Bu ülke uçurumun kenarındaydı dibine sürüklediniz. Bugünkü bu partili Cumhurbaşkanlığı denilen bu ucube sistemin getirdiği sonuç yapanın yanına kar kaldığı, haklının hiçbir hakkının korunmadığı bir düzen. Bu bir harami düzendir. Ant olsun, şart olsun ki bu harami düzeni milletimizin helal oylarıyla, demokrasiyle sandıkta; hepsini emekli edip attaya göndereceğiz inşallah. Milletimizle birlikte bu harami düzeni ortadan kaldıracağız. 5 maaş, 10 maaş alan danışmanların karşısında iki büklüm olanlar, 'emret ağabey' diyenler kulla hakkı yiyenlerin karşısında iki büklüm olanlar bu harami düzen devam etmeyecek.

"HADİ BAKALIM HARAMİLER BURADAYIM BURADA, BUYURUN"

Her şeyden önce milletimizin haksızlık karşısında eğilip bükülmeyen o iradesine dokunur. Halep oradaysa arşın burada. Yalnız insanlara, az kişiye, 2 kişiye 25 kişinin saldırdığı bir Türkiye'ye ben ne söyleyeyim ki; hadi bakalım haramiler buradayım burada, buyurun. Ama bu harami düzen elbette yıkılacak. Göreceğiz o zaman bugünün kabadayılarının yarın nasıl korkak olduklarını ama biz hukuktan, adaletten, yargı bağımsızlığından, hukukun işlemesinden, demokrasiden asla ayrılmayacağız."

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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Esenyurt, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Partisinin Esenyurt'ta Saldırıya Uğrayan Tanıtım Karavanını Ziyaret Eden Akşener: 'Ben Buradayım Buyurun. Korkaklar Buyurun' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Partisinin Esenyurt'ta Saldırıya Uğrayan Tanıtım Karavanını Ziyaret Eden Akşener: "Ben Buradayım Buyurun. Korkaklar Buyurun" - Son Dakika
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