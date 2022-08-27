Akşener'e Kadıköy'de 'Sanatçı Buluşması' Öncesinde Yoğun İlgi - Son Dakika
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Akşener'e Kadıköy'de 'Sanatçı Buluşması' Öncesinde Yoğun İlgi

27.08.2022 17:56

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde ‘Sanatçı buluşması' öncesi yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 'Sanatçı buluşması' öncesi yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 'Sanatçı buluşması' öncesinde yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Akşener'e Fenerbahçe forması hediye edildi. Yurttaşlar, Akşener'e "Başbakanım" diyerek yoğun ilgi gösterdi. Akşener, yurttaşlarla selamlaştı ve fotoğraf çektirdi. Akşener, ardından sanatçılarla bir araya geldi.

YORUMLAR
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Ataşehir'de Bir İş Yeri Çalışanı Akşener'e Dert Yandı: 'Biz Hiç İyimser Bir Şey Konuşamıyoruz. Ataşehir'de Bir İş Yeri Çalışanı Akşener'e Dert Yandı: 'Biz Hiç İyimser Bir Şey Konuşamıyoruz. Akşener'e Dert Yanan Esnaf: '150-200 Bin Lira Elektrik Borcu Oldu, Dükkanı Devretmeye Çalışıyorum' Akşener'e Dert Yanan Esnaf: '150-200 Bin Lira Elektrik Borcu Oldu, Dükkanı Devretmeye Çalışıyorum'
Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener'e Kadıköy'de 'Sanatçı Buluşması' Öncesinde Yoğun İlgi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener'e Kadıköy'de 'Sanatçı Buluşması' Öncesinde Yoğun İlgi - Son Dakika
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