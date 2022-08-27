İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 'Sanatçı buluşması' öncesi yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 'Sanatçı buluşması' öncesinde yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Akşener'e Fenerbahçe forması hediye edildi. Yurttaşlar, Akşener'e "Başbakanım" diyerek yoğun ilgi gösterdi. Akşener, yurttaşlarla selamlaştı ve fotoğraf çektirdi. Akşener, ardından sanatçılarla bir araya geldi.
Son Dakika › Güncel › Akşener'e Kadıköy'de 'Sanatçı Buluşması' Öncesinde Yoğun İlgi - Son Dakika