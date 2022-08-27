Ataşehir'de Bir İş Yeri Çalışanı Akşener'e Dert Yandı: 'Biz Hiç İyimser Bir Şey Konuşamıyoruz.

Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akşener'e Kadıköy'de 'Sanatçı Buluşması' Öncesinde Yoğun İlgi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.