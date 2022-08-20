Meral Akşener'in Dinlediği Doktor: "Yapabiliyorsanız Eğer Doktorlara Şiddete Karşı Bir Şeyler Yapılsın, Ses Çıkarmak Gerekiyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yurttaşlarla görüştü, esnafı ziyaret etti. Doktor olduğunu ve yurtdışında çalışacağını söyleyen bir yurttaş, "Yapabiliyorsanız eğer doktorlara şiddete karşı bir şeyler yapılsın, ses çıkarmak gerekiyor. Bir doktorun yurtdışında intihar ettikten sonra herkesin telefonlarıyla katedral önünde bir protesto yapmaları o kadar manidar ki… Türkiye'de böyle bir yaşanmaması, insan sağlığı, canının kıymetinin olmaması çok zor bir şey hele ki doktor için" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Sarıyer ilçesini ziyaret etti. Akşener, önce yurttaşlarla sohbet etti sonra esnafı ziyaret etti. Akşener'in, "Geçinebiliyor musunuz" sorusuna bir yurttaş, "Kendi evimiz olmasına rağmen çok zor. Şu şartlarda çok zor, git gide kötü oluyor. Bilmiyorum ne olacak halimiz? Kirada olanlara Allah yardım etsin. Şu yukarıda Hacıosman'da oturuyorum kiralar bin 500 liraydı şu anda 5 bin liraya kira yok" yanıtını verdi.

5 bin 250 lira emekli maaşı ile geçindiğini söyleyen yurttaş ise şunları söyledi:

"Bizi kurtarın umudumuz sizsiniz. Emekliyim ve kira ödüyorum. Bin 950 lira kira veriyordum 5 bin lira oldu. Bu sefer artık umutlanalım. Görüyoruz bütün ülkeyi gezdiğinizi. Vahim bir durum var ortada."

Akşener'e doktor olduğunu ve yurtdışında çalışacağını söyleyen bir yurttaş şöyle konuştu:

"Yapabiliyorsanız eğer doktorlara şiddete karşı bir şeyler yapılsın, ses çıkarmak gerekiyor. Bir doktorun yurtdışında intihar ettikten sonra herkesin telefonlarıyla katedral önünde bir protesto yapmaları o kadar manidar ki…Türkiye'de böyle bir yaşanmaması, insan sağlığı, canının kıymetinin olmaması çok zor bir şey hele ki doktor için" dedi.

Akşener, esnaf ziyareti sırasında gündeme ilişkin bir soru sormaya çalışan basına mensubuna, "Ben şimdi küçücük bir siyasi beyanat versem, buradaki yaptığımız bütün çalışmaları kimse yayınlamaz. O yüzden kusura bakmayın. Buradaki mesele, sizin derdiniz, onun derdi, çalışanın derdi, alışveriş edenin derdi, onu başarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Akşener'in "2,5 yıl evvel burada kaç kişi çalışıyordu şimdi kaç kişi çalışıyor. 2,5 yıl önce kaç kilo döner takıyordun şimdi kaç kilo takıyorsun" sorusuna esnaf, "Geçen seneye rağmen bu sene kötü. Her şey çok pahalı" yanıtını verdi.

Akşener'in "İşler nasıl" sorusuna ise başka bir esnaf, "İşler düşük, berbat. Biz mağduruz, zor durumdayız, üç tane çocuğum var benim asgari ücretle çalışıyor. Kiradayım" karşılığını verdi.