Akşener'e Dert Yanan Sultangazili Esnaf: "Bu Sistemde 50 Yıl Çalışsak Bir Ev Sahibi Olamayız"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde esnafın derdini dinledi. Akşener'in 'İşler nasıl' diye sorduğu bir telefoncu esnafı, "Piyasa nasılsa bizde de öyle. Ne yazık ki çok durgun. Özellikle bizim sektör tamamen dövize endeksli olduğu için çok büyük sıkıntılar çekiyoruz bu konuda... Başkanım biz bir şey yapmadık, babadan kalma evimiz. 50 sene çalışıp bir ev sahibi olamayız. Bu sistemde olamayız herhalde" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Partililerin yoğun ilgisiyle karşılanan Akşener, kendisiyle fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı.

"ALDIĞIMIZI KOYAMIYORUZ. HER GÜN KÖTÜYE GİDİYORUZ"

Akşener'in 'İşler nasıl' sorusuna dönerci esnafı, "Aldığımızı koyamıyoruz. Yok, her gün kötüye gidiyoruz. Her gün kötü. 2 buçuk sene evvel 60'lık takıyorduk şu an 30-35'lere düşürdük. Şu an bu dükkanla geçinmek mümkün değil" dedi. Akşener'in 'Sen asgari ücretle geçinebilir musun kızım' sorusuna çalışan "Geçinemiyorum. Evliyim 2 tane çocuğum var; 8 yaşında 10 yaşında" yanıtını verdi.

"BU SİSTEMDE 50 YIL ÇALIŞSAK BİR EV SAHİBİ OLAMAYIZ"

Akşener'in 'işler nasıl' sorusuna bir telefoncu esnafı, "Piyasa nasılsa bizde de öyle. Ne yazık ki çok durgun. Özellikle bizim sektör tamamen dövize endeksli olduğu için çok büyük sıkıntılar çekiyoruz bu konuda. Saat 2 (14: 00), bu saate kadar 1 ya da 2 müşterimiz oldu. Kallavi bir şey değil kontör yükledim sadece. Kesinlikle yetmez. Yüzde 1 kar marjı ile çalışıyoruz kontör sisteminde. Elektrik bin 200, bin 300 yaz aylarında. Kışında aynı şekilde. Klimayı yazın açıyoruz bin 200 lira, kışın da ısınmak için açıyoruz mecburen. Başkanım biz bir şey yapmadık, babadan kalma evimiz. 50 sene çalışıp bir ev sahibi olamayız. Bu sistemde olamayız herhalde. Siz daha iyi bilirsiniz" dedi.

"BİZİM İÇİN HAYAL TABİİ AMA ONLAR GELİP RAHATLIKLA ALABİLİYORLAR"

Akşer'e ev fiyatları ve kiralardan dert yanan başka bir telefoncu esnafı ise, "Şu an burada 5 bin lira ortalama kiralar. Daire fiyatları 2 milyondan başlıyor. Üst katım geçen ay satıldı 1 milyon 700 bin liraya. Alan yabancı uyruklu Pakistanlı. Yani 100 bin dolara almış oldu daireyi. Bizim için hayal tabii ama onlar gelip rahatlıkla alabiliyorlar" diye konuştu.

"İŞLER ZAYIF OLDUĞU İÇİN MECBUREN AİLECE ÇALIŞIYORUZ"

Akşener'in dinlediği kadın kafe işletmecisi, "İşler güçler zayıf. Burası benim, kendi kendimize çalışıyoruz. Elemanları çıkarttık. İşler zayıf olduğu için mecburen kendi kendimize ailece çalışıyoruz. Çorba kaynıyor sadece geçindiriyor derken. Elektrik 2 buçuk (2 bin 500), 3 (bin) çok fazla geliyor. 2 buçuk yıl evvel (elektrik faturası) 300- 500, yüzde 500 zam neredeyse. Çok fazla ekonomi hiç iyi değil. 2 tane çocuğum var. (Biri) Üniversiteye gidiyor, Sebahattin hocanın yanında. Marmara Üniversitesi. Antrenörlük, masa tenisi. Büyük kızım burayı terk etti. Londra'da yaşıyor, dönmeyi de düşünmüyor. Yazık. Londra'da çalışıyor. Burada bulamadı iş, baya bir bocaladı. Mecbur kaldı yurt dışına gitmeye" diye dert yandı.

"60 LİRAYA SATTIĞIM PANTOLON 180- 200 LİRA OLDU 6 AY İÇİNDE"

Giyim esnafı ise "Müşterinin alım gücü düştü kesinlikle düştü. Fiyatlar 2-3 katına çıktı her şeyde hem de. Yani 60 liraya sattığım pantolon 180- 200 lira oldu 6 ay içinde. Son zamanlarda elektrik 4 bin lira gelmeye başladı. Yağmurdan dolayı bugün siftah bile yapmadım. Çok ciddiyim kimse gelmedi" dedi.