İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "İYİ Kalkınma Kongresi"nde konuştu - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığını belirterek, "Bizler bugün burada bu düzene dur demek için, ülkemize kader diye biçilen bu vasatlığı değiştirmek için, yoksullukta değil zenginlikte eşitlenen zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye hayalimizi gerçekleştirmek için önemli bir adım atıyoruz." dedi.

Akşener, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Eşitlenen Türkiye" temasıyla düzenlenen İYİ Parti "İYİ Kalkınma Kongresi"nin açılışında konuştu.

Köklü kurumların liyakatsiz kadroların elinde zarar gördüğünü öne süren Akşener, "O nedenle, bizler bugün burada bu düzene dur demek için, ülkemize kader diye biçilen bu vasatlığı değiştirmek için, yoksullukta değil zenginlikte eşitlenen zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye hayalimizi gerçekleştirmek için önemli bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bereketli topraklara sahip, imkanları ve kaynakları olan, çok büyük bir potansiyeli bulunan güçlü bir ülke olduğunu belirten Akşener, iktidara geldiklerinde uygulayacakları ekonomi politikasından bahsetti.

Kongrede, yoksulluk, kapsayıcılık ve istihdam alanlarındaki çözümler paylaşılacak

Kongrenin "Eşitlenen Türkiye" teması çerçevesinde ilk olarak yoksulluk, kapsayıcılık ve istihdam alanlarındaki çözümleri paylaşacaklarını aktaran Akşener, alacakları geri bildirimler doğrultusunda ise İYİ Parti iktidarında uygulayacakları ekonomi ve kalkınma programları ile 100 günlük, 300 günlük ve 500 günlük takvimlerini planlayıp kamuoyunun dikkatine sunacaklarını dile getirdi.

Meral Akşener, TÜİK verilerine göre, yoksul insanların sayısının 2006'da 20 milyon 500 binken 2019'da 23 milyona yükseldiğini belirterek, "TÜRK-İŞ'in açıkladığı rakamlara göre, ülkemizde neredeyse 11 milyon insanımız aç. 54 milyondan fazla insanımız ise yoksul. Bugün ülkemizde, çocuklarımızın, yüzde 46,5'u gençlerimizin yüzde 34'ü, kadınların ise yüzde 30'u en yoksul, yüzde 20'lik gelir grubundaki hanelerde yaşıyor. Tam da bu yüzden, İYİ Parti olarak, milletimizin hak etmediği bu yoksulluk döngüsünü kırmak için, bağımlılık yaratmayan, hak temelli bir sosyal yardım mekanizması oluşturmak için hem milletimizi, hem de bu konuda çalışan STK'ları dinleyerek çözüm önerilerimizi oluşturuyoruz." diye konuştu.

Kongrenin ikinci oturumunun "kapsayıcılık" olduğunu aktaran Akşener, "Bugünkü iktidar, zamanında, bizzat kendilerine sunulan fırsatları, gençlerimize, kadınlara, engelli vatandaşlarımıza sağlayamıyor. Gelir eşitsizliğinin pandemiden önce arttığı ve pandemi sürecinde de hız kazandığı bir dünyada devletin kapsayıcılığını milletimizden esirgiyor." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, İYİ Parti olarak fırsat eşitliğini, hayatın her alanında tesis eden, haneyi değil bireyi esas alan, demografik gerçeklerle uyumlu ekonomi politikaları uygulayarak, kadının, gencin, çocuğun, engellinin görmezden gelinmediği, kaybedenlerin olduğu bir kazanma düzenini reddeden bir Türkiye inşa edeceklerini kaydetti.

"İYİ Parti olarak, işsizlik-yoksulluk döngüsünü kıracağız"

İstihdam konusuna da değinen Akşener, şöyle konuştu:

"Bugün, tarımda, sanayide ve hizmet sektöründe düzgün denetim yolları kullanılmadığı için genç ve kadın çalışanlarımızın yerini daha kötü koşullarda ve güvencesiz çalışmayı kabul eden sığınmacılar alıyor. AK Parti iktidarı ise bu duruma çeki düzen vermek yerine 'Suriyeliler olmasa, Türk sanayisi çöker' gibi, garip bir anlayış doğrultusunda ülkemizdeki sığınmacıların, güvencesiz ve insani olmayan şartlarda çalışmalarına göz yumup, Türk işçilerinin yerini almalarına seyirci kalıyor ve apaçık bir insanlık suçu işliyor. Hatırlayın; Bu arkadaşlar, iktidara geldiklerinden beri, özel sektöre dayalı bir büyüme ve istihdam modeli inşa edeceklerini söyleye söyleye gezdiler. Ama ilginçtir, nedense son yıllarda bunu pek duyamıyoruz. Neden mi? Çünkü son 4 yılda, özel sektör istihdamımız 340 bin kişi azalırken kamu istihdamımız ise tam 1,3 milyon kişi arttı."

İYİ Parti'nin en başta beceri uyumsuzluğunu ortadan kaldıracağını, bunun için yakında Eğitim Politikaları Başkanlığı'nın "İYİ Eğitim Politikaları Raporu"nu, Kalkınma Politikaları Başkanlığı'nın da "Ulusal Beceri ve Yetenek Strateji"sini açıklayacağını dile getiren Akşener, beyin göçü konusuna da değindi.

Meral Akşener, "İYİ Parti olarak, işsizlik-yoksulluk döngüsünü kıracağız. Çalışanlarımızı asgari ücrette eşitlemeden, işveren üzerindeki işgücü maliyetlerini, azaltan bir istihdam politikası izleyeceğiz. İyi ve yeni işler oluşturan şirketleri destekleyeceğiz. Üniversiteleri de işsizliği öteleyen kurumlar olmaktan çıkartarak, yarının beceri ve yeteneklerini, ülkemize kazandıracak kurumsal altyapıyı oluşturacağız. Teknoloji Kampüsleri, İkinci Şans Okulları, Yarına Hazırlık Fonu ve Yetenek Yönetim Merkezleri gibi projelerimizle ülkemizi, içine hapsedildiği bu vasatlıktan kurtaracağız." şeklinde konuştu.

Akşener'in konuşmasının ardından, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "İYİ Parti Yoksulluk Sunumu" başlıklı oturum gerçekleştirdi.