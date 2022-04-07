İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafı ziyaret etti

07.04.2022 13:08

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'in Menderes ilçesinde esnafı ziyaret etti, halkla bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'in Menderes ilçesinde esnafı ziyaret etti, halkla bir araya geldi.

İzmir programı kapsamında Menderes'e geçerek belediye binası önünde parti otobüsünden halkı selamlayan Akşener, otobüsten inerek meydanda bekleyenlere konuşma yaptı.

İki yılı aşkın süredir ilçe ilçe, dükkan dükkan dolaştığını, bu ziyaretlerden çok şey öğrendiğini dile getiren Akşener, Türkiye'de birçok insanın evinde tencerenin kaynamadığını, kadınların akşam yemeğini nasıl yapacağını düşündüğünü ifade etti. Akşener, toplumun kayırmacılıktan şikayetçi olduğunu anlatarak şöyle konuştu:

"Çok uzun bir zamandır şuculuk buculuk üzerinden Türkiye birbirinin karşısına dikildi. İnsanlar birbirine düşman edildi. 'Komşunun komşusunun tuzuna ihtiyacı vardır.' söyleminden, inancından gelen bizler 'Komşumuz şucu, onun oğlu bucu, kızı şöyleci.' diyerek ayrıldık. Neticede çırak çıkan siz oldunuz. O dükkanların içinde 92 puan alıp atanamayan devlet memurları gördük. Nasıl bir kayırmacılık olduğunu gördük. 5 yandaş korunurken sizin çocuklarınız işsiz. 5 yandaşın vergileri silinirken çiftçi, esnaftan bahsediyorum. SSK'sını, elektrik parasını, kendi Bağ-Kur'unu ödeyemiyor. Sizlerle beraber ele ele tutuşup Allah nasip ederse ne zaman yapılacaksa ister vaktinde ister önce, o seçimde sandıkta bu arkadaşları, bu harami düzeni attaya götüreceğiz."

Konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet eden Akşener, gezdiği dükkanlarda ürünlerin fiyatlarını sordu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafı ziyaret etti

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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