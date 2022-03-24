Akşener esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Akşener esnafı ziyaret etti

24.03.2022 15:36

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'nin Tomarza ve Bünyan ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'nin Tomarza ve Bünyan ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İlk olarak Tomarza'ya gelen Akşener, ziyaret ettiği esnafın sorunlarını dinledi.

Akşener, ziyaretlerin ardından ilçe halkına hitaben yaptığı konuşmada, 2 yılı aşkın süredir şehir şehir, ilçe ilçe esnafı gezdiklerini söyledi.

Çok farklı sorunlarla karşılaştıklarını anlatan Akşener, bugün de Tomarza'da esnafın problemlerini dinlediklerini belirtti.

Akşener, her kentin ilçe ilçe sorunlarını takip eden anlayışa sahip olduklarını ifade ederek, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Telekom'da 1,6 milyar dolarlık borcun devlet tarafından üstlenildiğini savunan Akşener, şunları söyledi:

"Bu 24 milyar lira ile ne yapılabilirdi? 24 milyar lira ile gübre atamamış çiftçimizin nisan ayında atacağı gübrenin parası ödenebilirdi. Hayvan besleyen çiftçinin girdilerine 24 milyar lira ek yapılsa Türkiye çiftçilikte uçardı. 4 milyon fakir ev kadınına bir yıl boyunca ayda 500 lira maaş verilebilirdi, gençlere burs verilebilirdi. Gebe hayvanların kesime gittiği bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Ne istiyorsunuz biliyor musunuz? Siz sadece ve sadece yemde, mazotta, gübrede yardım istiyorsunuz. Bütün bunların değişmesinin yolu Allah nasip ederse ister erken ister zamanında yapılacak seçimde. Helal oylarınızla o sandıkları patlatacağız. 'Seçmen velinimettir' diye abilere öğreteceğiz, muhteremlere öğreteceğiz."

Daha sonra Bünyan ilçesine geçen Akşener, ilçe meydanında vatandaşlara hitap etti, partiye katılanlara rozet taktı.

Burada da esnaf ziyaretinde bulunan ve vatandaşlarla sohbet eden Akşener, ikram edilen çay ve gilaburu suyundan içti.

Akşener esnafı ziyaret etti
Akşener esnafı ziyaret etti
Akşener esnafı ziyaret etti

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akşener esnafı ziyaret etti - Son Dakika


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