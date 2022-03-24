Akşener, vatandaşlara seslendi - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'de esnaf ziyareti sırasında vatandaşlara hitap etti.

Tomarza ve Bünyan ilçelerindeki ziyaretlerin ardından kent merkezine gelen Akşener, Sivas Caddesi'nde toplanan vatandaşlara seslendi.

Herkesin dertli olduğunu ve bu sesin duyurulması gerektiğini belirten Akşener, bu sesi millet kürsüsünden duyurduğunu anlattı. Seçime bir yıl kaldığına dikkati çeken Akşener, "Velinimet olduğunuzu göstereceksiniz. Size maraba muamelesi yapanlara öyle bir Osmanlı tokadı atacaksınız ki soluğu sandık dışında alacaklar." dedi.

Akşener, konuşmanın ardından esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Bir pastırma dükkanını da ziyaret eden Akşener, burada doğradığı pastırmadan basın mensuplarına ikram etti.