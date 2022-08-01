Akşener'e Geçim Sıkıntısını Anlatan Pınarhisarlı Telefoncu: "Şu An Uçurumdan Yuvarlanan Bir Kar Topu Gibi Gittikçe Büyüyen Bir Çığa Dönüştü... - Son Dakika
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Akşener'e Geçim Sıkıntısını Anlatan Pınarhisarlı Telefoncu: "Şu An Uçurumdan Yuvarlanan Bir Kar Topu Gibi Gittikçe Büyüyen Bir Çığa Dönüştü...

01.08.2022 18:57
Akşener'e Geçim Sıkıntısını Anlatan Pınarhisarlı Telefoncu: "Şu An Uçurumdan Yuvarlanan Bir Kar Topu Gibi Gittikçe Büyüyen Bir Çığa Dönüştü...

İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, Kırklareli Pınarhisar’da yurttaşın ve esnafın sorunlarını dinledi. Akşener ile dertleşen bir eczacı, veresiye defterinde şu anda en az 10-15 bin lira borç olduğunu söyledi. Bir telefoncu da “Çok daha iyi zamanlarımız olmuştu. Şu an uçurumdan yuvarlanan bir kar topu gibi gittikçe büyüyen bir çığa dönüştü ekonomimiz” dedi.

İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, Kırklareli Pınarhisar'da yurttaşın ve esnafın sorunlarını dinledi. Akşener ile dertleşen bir eczacı, veresiye defterinde şu anda en az 10-15 bin lira borç olduğunu söyledi. Bir telefoncu da "Çok daha iyi zamanlarımız olmuştu. Şu an uçurumdan yuvarlanan bir kar topu gibi gittikçe büyüyen bir çığa dönüştü ekonomimiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde esnaf ve yurttaşlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Defne isimli bir kız çocuğu Akşener'e çiçek verdi. Uzun zamandır Türkiye'de yurttaşın, esnafın dertlerinin konuşulmadığını ifade eden Akşener, "Biz birimizle el ele verip bu harami düzeni birlikte değiştireceğiz" dedi.

Akşener, girdiği bir dükkanda esnafa, vatandaşın alım gücünü anlamak için, "İki sene evvel kaç müşteri vardı şimdi kaç müşteri var" sorusunu yöneltti. Esnaf da Akşener'e "Yarı yarıya düştü, bu kadar ufak bir yerde yaşamamıza rağmen. Besiciliği kendimiz yapıyoruz, kasabımız da var başka türlü çıkılamaz" karşılığını verdi.

"ŞU ANDA EN AZ 10-15 BİN LİRA VARDIR KESİN"

Bir eczacı da ekonominin özellikle son bir iki yıldır sıkıntıda olduğunu söyleyerek "İlaç fiyatlarında yüzde 60'a yakın bir artış oldu. İnsanlar ilaca ulaşmakta ciddi sıkıntılar yaşıyor şu dönemde" dedi. Akşener'in veresiye defterlerinin ne kadar olduğunu sorması üzerine eczacı, "Şu anda en az 10-15 bin lira vardır kesin" yanıtını verdi. Diğer eczacı ise, katılım paylarının son zamanlarda gelen zamlarla çok arttığına dikkat çekerek insanların belini büktüğünü söyledi.

"ŞU AN UÇURUMDAN YUVARLANAN BİR KAR TOPU GİBİ GİTTİKÇE BÜYÜYEN BİR ÇIĞA DÖNÜŞTÜ EKONOMİMİZ"

Bir telefoncu da Akşener'e, sabahtan beri en fazla 10 kişinin dükkanına geldiğini, yurttaşların telefon, aksesuar almaya değil fatura ödemek, hattına para yüklemek gibi ihtiyaçlarını karşılamaya geldiğini anlattı. Telefoncu "Çok daha iyi zamanlarımız olmuştu. Şu an uçurumdan yuvarlanan bir kar topu gibi gittikçe büyüyen bir çığa dönüştü ekonomimiz" dedi. Bir diğer esnaf da Akşener'e, 1971'den yana çalıştığını ama bu kadar kriz görmediğini, işlerinin hiç iyi olmadığını anlatarak dert yandı.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, Cep Telefonu, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener'e Geçim Sıkıntısını Anlatan Pınarhisarlı Telefoncu: 'Şu An Uçurumdan Yuvarlanan Bir Kar Topu Gibi Gittikçe Büyüyen Bir Çığa Dönüştü... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener'e Geçim Sıkıntısını Anlatan Pınarhisarlı Telefoncu: "Şu An Uçurumdan Yuvarlanan Bir Kar Topu Gibi Gittikçe Büyüyen Bir Çığa Dönüştü... - Son Dakika
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