MERAL AKŞENER'DEN KÜÇÜKÇEKMECE'DE ESNAF ZİYARETİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 14.00'te Küçükçekmece Cennet Mahallesi'ne gelerek esnaf ziyaretinde bulundu. İYİ Parti Otobüsü ile Cennet Mahallesi'ne gelen Meral Akşener'i partililer karşıladı. Meral Akşener, ilk önce bir giyim mağazasına girdi. Ardından bir başka kadın giyim mağazasının sahibi ile sohbet etti. Meral Akşener, burada yere düşürdüğü çorabı satın aldı. Girdiği bir dükkandan da çanta alan Meral Akşener, cadde üzerinde açılan bir SMA bağış standına, dondurma, döner ve kuyumcu dükkanlarına uğradı. Akşener ziyaretlerin ardından Küçükçekmece'den ayrıldı.