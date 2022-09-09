İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulundu

09.09.2022 18:24
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Maltepe ve Ümraniye'de esnaf ziyaretleri yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Maltepe ve Ümraniye'de esnaf ziyaretleri yaptı.

Akşener, ziyaret programı kapsamında ilk olarak Maltepe'de Atatürk Caddesi'ne gelerek buradaki esnafı dinledi. Esnafa 2,5 senedir bu ziyaretleri yaptığını anlatan Akşener, "Bu ziyaretlerimde hiçbir başka partiyi yermedim. Kendi partimi övmedim. Propaganda yapmadım. Sadece sizi konuştuk." dedi.

Girdiği bir dükkanda Akşener'e sıkıntısını dile getiren bir esnaf, Maltepe'de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bir senedir yapmış olduğu yol çalışması nedeniyle esnaf olarak işlerinin düştüğünü, ne büyükşehirden ne de ilçe belediyesinden kimsenin yanlarına gelerek bir sıkıntıları olup olmadığını sormadığını dile getirdi. Akşener, esnafın talebi üzerine sorunu ileteceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Maltepe'deki ziyaretinin ardından Ümraniye'ye geçti.

Alemdağ Caddesi'nde partililerce mehter takımı ve bando ile karşılanan Akşener, seçim otobüsü ile caddede tur attı. Akşener, daha sonra seçim otobüsünden inerek buradaki esnafı ziyaret etti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'nin yaptığı 'HDP'ye bakanlık verilebilir' açıklaması soruldu: Ben böyle çürük tahtalara basmam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'nin yaptığı 'HDP'ye bakanlık verilebilir' açıklaması soruldu: Ben böyle çürük tahtalara basmam İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bombayı bıraktı: CHP ile ittifak içinde değiliz İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bombayı bıraktı: CHP ile ittifak içinde değiliz CHP'nin 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' açıklaması sonrası Akşener'den spekülasyonlara tepki: Eylül linci başladı CHP'nin 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' açıklaması sonrası Akşener'den spekülasyonlara tepki: Eylül linci başladı
Kaynak: AA

İYİ Parti, Ümraniye, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:43 Memleket Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tarafını seçti: Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa o
17:26 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yeni gelişme! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
17:22 2. Elizabeth'e tapıyorlar! İngiliz gazete gökyüzündeki bir bulutu İngiltere Kraliçesine benzetti
17:11 CHP'li Özgür Özel: Seçim gecesi kutlamaları Taksim'de yapacağız
17:07 En düşük maaş 7 bin 500 TL'ye yaklaştı! Çalışanlar yüzde 65 zam alınca, belediye başkanını davul zurnayla karşıladı
16:43 Kılıçdaroğlu "Ya bana katılın ya da önümden çekilin" sözleri hakkında konuştu: Benimle olacaklara net söyledim
16:32 Başkan İmamoğlu, İBB Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı! Masada İSKİ zammı var
16:22 Popstar yarışmasıyla şöhreti yakalamıştı! Özlem Güneş sahnesine gelen kadının eşini aldattığını görünce renkli hayatını terk edip tesettüre girdi
16:10 Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson kararı! Sözleşmesi askıya alındı
16:03 Türkiye ve Yunanistan arasındaki tırmanan krizde NATO devrede! İlk yorumları dikkat çekici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 18:24:37. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement