İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililerle bir araya geldi - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililerle bir araya geldi

12.03.2021 19:39
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililerle bir araya geldi, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mardin'de partililerle bir araya geldi, esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mardin'de partililerle bir araya geldi, esnaf ziyaretinde bulundu.

Mardin'deki temasları kapsamında merkez Artuklu ilçesindeki bir restoranda partililerle bir araya gelen Akşener, 20 Ocak 2020'den bu yana 122 ilçe gezdiğini söyledi.

Dertlerinin kepenk kapatmakta olan esnaflar olduğunu dile getiren Akşener, " Bizim derdimiz şunu üretirken kar üretmeyi geçtik, zarar eden besicilerdir. Bizim derdimiz, biraz evvel bir genç geldi, master yapmış psikolog, bırakın atanmayı, iş bulamamış bir genç kardeşimiz, odur, onlar gibi gençlerimizdir. " dedi.

Güneydoğu ziyaretine Şanlıurfa'dan başladığını dile getiren Akşener, sırasıyla bu bölgedeki şehirleri ilçe ilçe dolaşacağını aktardı.

Geçen hafta Eskişehir, Pazartesi de Sincan ve Viranşehir de ziyaretler yaptığını anımsatan Akşener, şöyle devam etti:

"Sincan'da konuşan esnafın derdi aynı. Sincan'da iş bulamayan ve o nedenle ağlayan gençle Hilvan'daki işsiz genç aynı. Sincan'da küçük çocuklar benden tablet istediler. Viranşehir'de üniversite öğrencileri ve ilkokul öğrencileri tablet istediler. Yazıktır, bu ülkede dört milyon gencin EBA'ya giremediğini, uzaktan eğitimden yararlanamadığını biliyoruz. 177 milyar lirayı 5 tane müteahiddine gömecek yerde, bu dört milyon gencimize çocuğumuza tablet dağıtmak, evlerine internet paketi vermek içten bile değildir. Bunları söylemeye, anlatmaya devam edeceğiz. Kafanızı karıştırmak için yola çıkanlara, gülüp geçeceksiniz."

Doğu ve Batı da teşkilatı kuran bütün partililerine teşekkür eden Akşener, şunları kaydetti:

" Çocuklarınızla, işinizle, evinizle, barkınızla tehdit edildiniz. Tehdit edenler, bu ülkeyi yönetenlerdi. İşleriniz gitti, ihalelere girmek gibi bir şansınız ortadan kalktı. Günlük hayatınızdaki iş yapma kapasiteniz sıfıra düştü ama bu ülkenin bu yolculuğa ihtiyacı olduğunu düşündünüz, inandınız ve hep birlikte başardık. Şimdi daha büyük bir şeyi başaracağız. Allah şahit, bu inançla, iradeyle çocuklar, gençler, kadınlar için değiştirinceye kadar, bu düzeni yerle bir edinceye kadar, bu ucube sistemi ortadan kaldırıncaya kadar çalışacağız, dolaşacağız, ulaşacağız. Ev ev, dükkan dükkan, insan insan gideceğiz ve her şeyi anlatacağız."

Akşener, daha sonra Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde esnafla bir araya geldi.

Bazı iş yerlerinden alışveriş yapan Akşener'e bir çiçekçi tarafından gül takdim edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililerle bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililerle bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililerle bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililerle bir araya geldi

Meral Akşener, İYİ Parti, Mardin, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililerle bir araya geldi - Son Dakika


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