Akşener, İyi Parti Marmara Bölgesi İl ve İlçe Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Marmara bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla İstanbul'da bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin Marmara bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Akşener, otelin girişinde "Başbakan Akşener" sloganlarıyla karşılandı. Toplantı basına kapalı yapıldı.
Akşener, geçen hafta Ankara'da düzenlenen toplantıda partisinin Karadeniz bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelmişti.
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