Son Dakika Haberleri: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Medyanın Ankara Temsilcileri ile Bir Araya Geldi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Medyanın Ankara Temsilcileri ile Bir Araya Geldi

50 dakika önce

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, medyanın Ankara temsilcileri ile bir araya geldi (Detaylar)(Tür: Ankara)

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, medyanın Ankara temsilcileri ile bir araya geldi (Detaylar)

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:25 Kaynak: DHA

İYİ Parti, Ankara, Meral Akşener, Güncel
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