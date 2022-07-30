Akşener: "Alevi Kardeşlerime Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyorum. Hiçbir Güç, Birliğimizi ve Beraberliğimizi Bozamayacak" - Son Dakika
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Akşener: "Alevi Kardeşlerime Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyorum. Hiçbir Güç, Birliğimizi ve Beraberliğimizi Bozamayacak"

30.07.2022 23:55
Akşener: "Alevi Kardeşlerime Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyorum. Hiçbir Güç, Birliğimizi ve Beraberliğimizi Bozamayacak"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Muharrem ayına girdiğimiz bu mübarek günde, Ankara’da cemevine gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, Alevi kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir güç, birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacak” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Muharrem ayına girdiğimiz bu mübarek günde, Ankara'da cemevine gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, Alevi kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir güç, birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bugün Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'ne yapılan saldırıları kınadı. Akşener, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"Muharrem ayına girdiğimiz bu mübarek günde, Ankara'da cemevine gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, Alevi kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir güç birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacak."

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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener: 'Alevi Kardeşlerime Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyorum. Hiçbir Güç, Birliğimizi ve Beraberliğimizi Bozamayacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener: "Alevi Kardeşlerime Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyorum. Hiçbir Güç, Birliğimizi ve Beraberliğimizi Bozamayacak" - Son Dakika
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