İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de esnaf ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de esnaf ziyaretlerinde bulundu

11.08.2022 17:59
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de esnaf ziyaretlerinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir kent merkezi ile Kozaklı ve Avanos ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir kent merkezi ile Kozaklı ve Avanos ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

Kozaklı ilçe meydanında toplanan vatandaşlara hitap eden Akşener, Türkiye'de çalışanların yaklaşık yarısının asgari ücretle geçinmeye çalıştığını öne sürdü.

Akşener, yolda gelirken il başkanına geçtikleri yerlerdeki kiraları sorduğunu dile getirerek, "Avanos'ta kiraların 3 bin, 3 bin 500 lira olduğunu' söyledi. Arkadaş, asgari ücretli birisi evli, tek maaşlı, o kirayı nasıl ödeyebilir, kalan parayla da nasıl geçinebilir? Emeklinin 3 bin 500 lira aldığı bir ülkede o emekli geçinebilir mi? Siyasetçinin görevi, seçmenin tasasını, derdini dinleyip ona göre çözüm üretmek. O çözümler üzerine de rekabet etmektir." diye konuştu.

Kendisini öğretmen olarak tanıtan bir kişinin, "başöğretmen ve uzman öğretmen düzenlemesine" tepkili olduğunu belirtmesi üzerine Akşener, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlik öyle bir makamdır ki sizin ciğerpareniz evlatlarınızı teslim ettiğiniz insandır. O öğretmeni mutlu etmek bu ülkenin görevidir. Atanamamış öğretmen olamaz. ya okulları açma ya da öğretmenleri tayin et. Bu ülkede atanamamış öğretmen bırakılması ülkeye, evlatlarımıza ihanettir." dedi.

Akşener, konuşmasının ardından ilçe esnafını iş yerlerinde ziyaret ederek, sohbet etti.

Buradan Avanos ilçesine gitmek üzere yola çıkan Akşener, Kalaba beldesinde vatandaşların talebi üzerine kıraathanede halkın taleplerini dinledi.

Ardından el sanatı ürünleriyle tanınan Avanos ilçesinde bir atölyeyi ziyaret eden Akşener, çanak yapımını izledi.

Akşener burada, İYİ Parti İlçe Teşkilatına üye olan ve 104 yaşında olduğunu belirten Mahmut Balcı'nın elini öperek parti rozeti taktı.

İnönü Caddesi'ndeki bazı iş yerlerinde esnafla görüşen Akşener, bir lokantada hazırlanan kebap testisini kırdı.

Daha sonra Nevşehir'e geçen Akşener, parti otobüsünden halkı selamladı, Nar Caddesi'ndeki iş yerlerinde esnafa enflasyonun etkilerini sordu, hayırlı işler diledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de esnaf ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

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