Akşener'den ÖSYM Başkanı Ersoy'a: "Özrünüzde Samimiyseniz; O Zaman Gençlerimizin Mağdur Olduğu Mülakat Sistemini de Hemen Kaldırın" - Son Dakika
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Akşener'den ÖSYM Başkanı Ersoy'a: "Özrünüzde Samimiyseniz; O Zaman Gençlerimizin Mağdur Olduğu Mülakat Sistemini de Hemen Kaldırın"

04.08.2022 18:07
Akşener'den ÖSYM Başkanı Ersoy'a: "Özrünüzde Samimiyseniz; O Zaman Gençlerimizin Mağdur Olduğu Mülakat Sistemini de Hemen Kaldırın"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy’un özür açıklaması üzerine,  “Büyük bir beceriksizliğin ürünü olan bir yanlışı kabul edip özür dilemek elbette değerlidir. Ancak eğer özrünüzde samimiyseniz; o zaman gençlerimizin sistematik olarak haksızlığa maruz kalıp mağdur olduğu mülakat sistemini de hemen kaldırın” çağrısında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un özür açıklaması üzerine,  "Büyük bir beceriksizliğin ürünü olan bir yanlışı kabul edip özür dilemek elbette değerlidir. Ancak eğer özrünüzde samimiyseniz; o zaman gençlerimizin sistematik olarak haksızlığa maruz kalıp mağdur olduğu mülakat sistemini de hemen kaldırın" çağrısında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ÖSYM'nin yeni Başkanı Bayram Ali Ersoy'un bugün yaptığı açıklamada; "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz" açıklamasına tepki gösterdi.

Akşener, sosyal medya hesabında Anadolu Ajansı'nın paylaştığı ÖSYM Başkanı Ersoy'un açıklamasını alıntıladı ve şu yorumu yaptı:

"Büyük bir beceriksizliğin ürünü olan bir yanlışı kabul edip özür dilemek elbette değerlidir. Ancak eğer özrünüzde samimiyseniz; o zaman gençlerimizin sistematik olarak haksızlığa maruz kalıp mağdur olduğu mülakat sistemini de hemen kaldırın."

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Kaynak: ANKA

Bayram Ali Ersoy, Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener'den ÖSYM Başkanı Ersoy'a: 'Özrünüzde Samimiyseniz; O Zaman Gençlerimizin Mağdur Olduğu Mülakat Sistemini de Hemen Kaldırın' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener'den ÖSYM Başkanı Ersoy'a: "Özrünüzde Samimiyseniz; O Zaman Gençlerimizin Mağdur Olduğu Mülakat Sistemini de Hemen Kaldırın" - Son Dakika
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