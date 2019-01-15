Son Dakika Haberleri: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Partisinin Grup Toplantısında Konuştu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Partisinin Grup Toplantısında Konuştu

45 dakika önce

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu(Tür: Ankara)

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:13 Kaynak: DHA

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