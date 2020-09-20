İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin iktidarında ilk iş olarak mevcut düzeni değiştireceklerini ve "iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem"e geçeceklerini belirterek, "Buradan ilan ediyorum ki İYİ Parti iktidarında ilk iş olarak, ülkemizi uçurumun kıyısına sürükleyen, milletimizi yokluğa mahkum eden, bu düzeni değiştireceğiz. Kimse merak etmesin, eskiye dönmeyeceğiz." dedi.

Akşener, partisinin Anfa Altınpark'ta düzenlenen 2. Olağan Kurultayı'nda konuştu.

Pandemi şartları gereği misafir davet edemedikleri bir kurultay yaptıklarını belirten Akşener, her türlü engele, tuzağa, iftiraya rağmen dimdik ayakta durduklarını çünkü arkalarında milletin olduğunu söyledi.

Akşener, 3 yıl önce İYİ Parti'yi milletin kurduğunu ifade ederek, "Aziz milletim, bu partiyi biz kurmadık. Bu partiyi siz kurdunuz, İYİ Parti sizindir. İYİ Parti ezilenlerin, horlananların partisidir. İYİ Parti özgürlük diyenlerin, huzur diyenlerin, mutluluk diyenlerin partisidir. İYİ Parti milletin kendisidir." diye konuştu.

Türkiye'nin iyi yönetilmediğini savunan Akşener, "Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'ndan koruyan, Kore'de Türk'ün kudretini dünyaya gösteren, Akdeniz'in ortasında, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduran, Kardak'a bayrağımızı diktiren, terörist başını Suriye'den çıkartıp, kapı kapı gezdiren, Türk dış politikası terk edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, dış politikada gelinen noktayı eleştirirken, "Burası atamızdan bize miras kalan Türk devleti. Bu gerçeği her birinize bir bir öğreteceğiz. ya öğreneceksiniz ya da ilk koyulan sandıkta gideceksiniz." ifadelerini kullandı.

Bir ülkenin varlığının o ülkenin adaletine emanet olduğunun altını çizen Akşener, "Bir ülkede adalet yoksa, bereket olmaz. İş insanı, sanayici yatırım yapmaz, yapamaz. Yabancı yatırımcı gelmez, gelemez. Kalkınmanın önüne bariyerler örülür. İşsiz sayısı artar. Emeklinin, işçinin, memurun maaşı kuşa döner. Gençler hayal kuramaz, umudunu yitirir. Sayın Erdoğan, bunların hepsi oldu, milletimiz bunları tüm çıplaklığıyla yaşıyor." yorumunu yaptı.

Her zorluğu omuz omuza vererek aşmış milletin birbirine düşman hale getirildiğini öne süren Akşener, "İktidardakilere sesleniyorum, milletimizin feraseti yüksektir ama aynı zamanda, o yüksek ferasetli milletin, bileği kalın, tokadı serttir. Milletimiz düşmanlıktan, ayrışmadan, nefret söyleminizden artık bıktı. Siz görmeseniz de bu sabırlı milletin sabır taşı artık çatlamak üzere. Günü geldiğinde öyle bir tokat yiyeceksiniz ki ne olduğunu kendiniz de anlamayacaksınız, şaşıracaksınız." dedi.

Gençlerin yüzde 62'sinin Türkiye dışında yaşamak istediğini ileri süren Akşener, iktidar tarafından gençlere verilen armağanın Türkiye'den kaçma isteği olduğunu iddia etti.

Eğitim sistemine ilişkin eleştirilerini dile getiren Akşener, bugün 24 yaşında olan üniversite mezunu bir gencin hayatı boyunca 15 kere sınav sisteminin değiştiğine şahit olduğunu, mezun olduktan sonra da iş bulamadığını öne sürdü. Akşener, "Eğitim, kaç üniversite açtığın değil, kaç üniversite mezunu genci hayata katabildiğindir. Eğitim, bir ticari sektör değil, devletin milletine sağlaması gereken en temel hizmettir. Eğitim, İzmit'in küçük bir köyünden çıkan memur çocuğu Meral Gürer'i, devlet okullarında okuyarak bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'liğe taşıyan sistemdir." şeklinde konuştu.

Gencinin değerini bilmeyenin, ülkesinin de değerini bilemeyeceğini dile getiren Akşener, "Allah'ın bize lütfu olan doğamızın talan edilmesi de bundandır." ifadesini kullandı.

Akşener, doğanın katledildiğini, Kaz Dağları, Cerattepe, Salda Gölü gibi alanlarda yapılaşmaya gidildiğini öne sürdü. Meral Akşener, ceylanların, dağ keçilerinin ihaleyle avlatılmasını, sokak hayvanları için hala yasal düzenleme yapılmamasını da eleştirdi.

"Hiçbir konuda istikrar sağlanamadı"

"Ne dış politikada ne ekonomide ne kalkınmada ne eğitimde, hiçbir konuda istikrar sağlanamadı." iddiasını dile getiren Akşener, 18 yılda dünya büyürken, Türkiye'nin gelirinin 10 sene öncesine gerilediğini, bugün milli gelirin, 2010 senesiyle aynı olduğunu savundu.

Gelirin artmadığını ama giderlerin katlandığını ileri süren Akşener, "İktidara geldiklerinde otomobil alınabilen parayla, bugün ancak 3 tane yeni model telefon alınabiliyor." dedi.

Aylardır sokak sokak gezerek, esnafla, işsizle, çalışanlarla, çiftçilerle konuştuğunu, herkesin zor durumda olduğunu savunan Meral Akşener, oysa Türkiye'nin, milletini bolluk içinde yaşatacak her şeye sahip olduğunu belirtti.

"Keşmekeşin çözümü, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem"

"Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi" yüzünden Türkiye'nin borcunun büyüdüğünü, gelirinin azaldığını, çalışanların maaşlarının kuşa döndüğünü iddia eden Meral Akşener, şöyle devam etti:

"Bu millet, bu ucube sistemi hak etmiyor. Milletimiz sözlerine güvendi, destek verdi ama artık damadın yalanları milletin gerçeklerini saklayamıyor. İşte bu yüzden Türkiye'nin dört bir yanından, bir ses yükseliyor. Millet bizi çağırıyor. Diplomasiden ekonomiye, eğitimden üretime, işsizlikten borçlara, boşaltılan hazineden, vatan evlatlarını ortada bırakan kayırmacılığa kadar, bütün bu keşmekeşin ve çilenin çözümü belli, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem..."

Partisinin iktidarında ilk iş olarak, bu düzeni değiştireceklerini, "iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem"le Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade eden Akşener, şunları kaydetti:

"Bugün, buradan ilan ediyorum ki İYİ Parti iktidarında ilk iş olarak, ülkemizi uçurumun kıyısına sürükleyen, milletimizi yokluğa mahkum eden, bu düzeni değiştireceğiz. Kimse merak etmesin, eskiye dönmeyeceğiz. Eskinin yanlışlarının tekrar edilmediği, vesayetin olmadığı, hakimiyetin gerçekten milletin olduğu, demokrasinin tam ve kamil olarak uygulandığı, 21'inci yüzyıl Türkiyesi'ne yakışır bir sistemle, milletimizi buluşturacağız."

Bunu yaparken, uluslararası alanda Türkiye'nin itibarını yeniden kazandıracaklarını, diplomaside işi ehline vereceklerini, devlet aklıyla hareket edeceklerini anlatan Akşener, "Tam bağımsızlık, itibarlı uluslararası ilişkiler demektir. Bunu sağlayacak, Türkiye'ye kaybettiği itibarını yeniden kazandıracağız. Türkiye'nin menfaatleri söz konusuyken bile, ona buna atarlanmayı diplomasi zanneden anlayışa son vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Akşener, Türkiye'nin kaynaklarının yeterli olduğunu, kaynakları doğru kullanarak, milletin parasını üretim ve istihdam yaratacak alanlarda değerlendireceklerini, üretim artınca istihdamın da insanların gelirinin de geleceğe güvenin de artacağını belirtti.

İktidara geldiklerinde, milletin vergi yükünü hafifletecekleri, ÖTV'yi düşürecekleri, yoksullukla mücadele edecekleri vaatlerinde bulunan Akşener, eğitimde ilk iş olarak Milli Eğitim Şurası'nı toplayacaklarını, her öğretmeni kadrolu olarak istihdam edeceklerini söyledi.

Akşener, "sosyal yardım" sözü yerine "sosyal hak" sözünü kullanacaklarını belirterek, "İhtiyaç sahibi her vatandaşım, devletin verdiğinin bir yardım değil, anasının ak sütü gibi helal bir vatandaşlık hakkı olduğunu bilecek." diye konuştu.

İYİ Parti iktidarında, huzuru, güveni, adaleti ve zenginliği tesis edeceklerini savunan Akşener, "Yol haritamız eksiksiz şekilde hazır. Devlet nasıl yönetilirmiş, dosta düşmana göstereceğiz." ifadelerini kullandı.