Meral Akşener, İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın Kızı Esra Yaşar ve Fuat Özdil'in Düğününe Katıldı - Son Dakika
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Meral Akşener, İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın Kızı Esra Yaşar ve Fuat Özdil'in Düğününe Katıldı

05.09.2022 04:46

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Samsun Milletvekili Bedri Yaşar’ın kızı Esra Yaşar ile Fuat Özdil’in düğününe katıldı ve çiftin nikah şahitliğini yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın kızı Esra Yaşar ile Fuat Özdil'in düğününe katıldı ve çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Bedri Yaşar'ın kızı Esra Yaşar ile Fuat Özdil, bugün dünya evine girdi. Düğüne, Meral Akşener'in yanı sıra İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Ankara Milletvekili Koray Aydın da katıldı.

Koray Aydın Fuat Özdil'in nikah şahidi olurken Esra Yaşar'ın şahitliğini ise Meral Akşener, Uğur Poyraz ve Müsavat Dervişoğlu yaptı. Evlilik cüzdanını çifte Akşener takdim etti. Akşener, "Şimdi uzun uzun, -baban öyle konuşuyor siyasette- konuşurmuşum yarım saat, kalırmışsınız yarım saat ayakta. Ne yapayım şimdi? Mutluluklar diliyorum, Allah hayırlı evlatlar nasip etsin" dedi ve evlilik cüzdanını Esra Yaşar'a verdi.

Akşener, sosyal medya hesabında, düğüne ilişkin fotoğraflarla birlikte "Bugün değerli dava arkadaşım, Samsun Milletvekilimiz Sayın Bedri Yaşar'ın kıymetli kızının nikah törenindeydik. Esra kızımıza ve Fuat oğlumuza bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah yuvalarında huzuru daim etsin inşallah" paylaşımı yaptı.

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Kaynak: ANKA

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