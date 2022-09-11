Akşener: Başöğretmenimiz Atatürk'ün Yaktığı Meşaleyi Taşıyan Tüm Öğretmenlerimize ve Cumhuriyet'imizin Işığında Yetişen Tüm Öğrencilerimize Yeni... - Son Dakika
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Akşener: Başöğretmenimiz Atatürk'ün Yaktığı Meşaleyi Taşıyan Tüm Öğretmenlerimize ve Cumhuriyet'imizin Işığında Yetişen Tüm Öğrencilerimize Yeni...

11.09.2022 22:38

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin hazırladığı videoyu paylaştı ve “Başöğretmenimiz Atatürk’ün yaktığı meşaleyi taşıyan tüm öğretmenlerimize ve Cumhuriyet’imizin ışığında yetişen tüm öğrencilerimize yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin hazırladığı videoyu paylaştı ve "Başöğretmenimiz Atatürk'ün yaktığı meşaleyi taşıyan tüm öğretmenlerimize ve Cumhuriyet'imizin ışığında yetişen tüm öğrencilerimize yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum" dedi.

Meral Akşener, İYİ Parti'nin yarın başlayacak 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına ilişkin hazırladığı videoyu bugün sosyal medya hesabında paylaştı. Akşener, paylaşımında şunları kaydetti:

"Başöğretmenimiz Atatürk'ün yaktığı meşaleyi taşıyan tüm öğretmenlerimize ve Cumhuriyet'imizin ışığında yetişen tüm öğrencilerimize yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum."

Videoda, Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrencilerle görüntüleriyle eğitim sistemine ilişkin haberler, atanamayan öğretmenler ve barınma sorunu yaşayan öğrencilere yer verildi. Videoda şöyle denildi:

"Sen, Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu koşullarında Maarif Kongresi'ni toplamayı başardın. Yetmedi; kendi dilinde harflerinle memleketin en ücra köşelerine ilim, irfan taşıdın. Köylerin okullarla doldu, taştı. Medeniyet yolunda attığın adımlarla namın yedi düvele ulaştı. Bugün, bir dolu gelip geçen bakan ve onlarla birlikte defalarca değişen sistem sıkmasın canını. Her güne başka bir müfredatla uyanıp yorulsan da her sene yarış atı gibi çalışıp çalınsa da hayallerin, eğme başını. Atanamayan düşlerinizi, dört duvara sığdıramadıkları başınızı ve şaibeli mülakatlarda elenen geleceğinizi görüyor, hevesiniz gurbet ellere düşmesin diye bu toprakları hepinize umut etmeye geliyoruz. Sözümüzdür, bu vatanı hepimize teslim edene. Emaneti hep birlikte taşıyacağız en iyiye."

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Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Meral Akşener, Cumhuriyet, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener: Başöğretmenimiz Atatürk'ün Yaktığı Meşaleyi Taşıyan Tüm Öğretmenlerimize ve Cumhuriyet'imizin Işığında Yetişen Tüm Öğrencilerimize Yeni... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener: Başöğretmenimiz Atatürk'ün Yaktığı Meşaleyi Taşıyan Tüm Öğretmenlerimize ve Cumhuriyet'imizin Işığında Yetişen Tüm Öğrencilerimize Yeni... - Son Dakika
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