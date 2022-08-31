Akşener: Hak Aramaya Gayret Eden Bir Öğretmen Grubuna, Kantarın Topuzunu Kaçırdığınız Bir Tutumu Son Derece Yanlış Buluyorum - Son Dakika
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Akşener: Hak Aramaya Gayret Eden Bir Öğretmen Grubuna, Kantarın Topuzunu Kaçırdığınız Bir Tutumu Son Derece Yanlış Buluyorum

31.08.2022 16:45

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, polisin Ankara’da basın açıklaması yapmak isteyen özel sektör öğretmenlerine yönelik müdahalesine ilişkin, “Ben, bir öğretmenim, eğitimin her alanında çalıştım. Öğretmenlerin bu kadar itilip kakıldığı hiçbir dönem yaşamadık. Hak aramaya gayret eden bir öğretmen grubuna, kantarın topuzunu kaçırdığınız bir tutumu son derece yanlış buluyorum. Doğru bulmuyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, polisin Ankara'da basın açıklaması yapmak isteyen özel sektör öğretmenlerine yönelik müdahalesine ilişkin, "Ben, bir öğretmenim, eğitimin her alanında çalıştım. Öğretmenlerin bu kadar itilip kakıldığı hiçbir dönem yaşamadık. Hak aramaya gayret eden bir öğretmen grubuna, kantarın topuzunu kaçırdığınız bir tutumu son derece yanlış buluyorum. Doğru bulmuyorum" dedi.

Meral Akşener, bugün partisinin Ankara'da düzenlediği 'Cumhuriyetimizin 100. Yılında İYİ Eğitim' programına katıldı. Akşener, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, dün Ankara'da basın açıklaması yapmak isteyen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerine yönelik polis müdahalesine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"HAK ARAMAYA GAYRET EDEN BİR ÖĞRETMEN GRUBUNA, KANTARIN TOPUZUNU KAÇIRDIĞINIZ BİR TUTUMU SON DERECE YANLIŞ BULUYORUM"

"Ben, bir öğretmenim, eğitimin her alanında çalıştım. Öğretmenlerin bu kadar itilip kakıldığı hiçbir dönem yaşamadık. 'Atanamayan öğretmen' diye bir kavram var. 'Ücretli öğretmen', 'sözleşmeli öğretmen' diye bir tarif var. 'Sözleşmeli' diye bir öğretmen tarifi var. Öğretmene her yerde çok büyük itilme kakılma var. Özel okullarda, dershanelerde çalışan öğretmenler var. Birçoğunun asgari ücret ve onun altında çalıştığına dair de iddialar var, çalışan öğretmenler açısından. Siz, bu öğretmenlere çocuklarınızı emanet ediyorsunuz ve ülkenizin hem bugününü hem yarının emanet ediyorsunuz. Bu derece hoyrat davranılan bir eğitim sistemi olamaz. Hak aramaya gayret eden bir öğretmen grubuna, kantarın topuzunu kaçırdığınız bir tutumu son derece yanlış buluyorum. Doğru bulmuyorum. Son dönemde Türkiye'de hep bunlar yapılıyor. Bunlar da geçecek elbette, ders çıkara çıkara yolumuza devam edecek."

Akşener, şehirlerin kurtuluş yıl dönümlerinin kutlanmasına karşı olduğunu söyleyen eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "Kölelikten kurtulduğumuz tarihe niye bayram diyeceğiz" sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"'YUNAN KAZANSA ÇOK İYİ OLURDU' DİYEN ZİHNİYET ÇERÇEVESİNDE İŞGAL EDİLMİŞ GÜNLERİ ANMAYA, ONA SAYGI DUYMAYA DEVAM EDEBİLİR"

"'Sayın' demeye dilimin varmadığı İsmail Kahraman Bey'in bu ilk vukuatı değil. Bu bir şuur altı, bu bir tercih. Anlaşılıyor ki bizim gibiler illerimizin işgalden kurtuluş günlerini anmaya; şehitlerimize, gazilerimize rahmet okumaya, şükran duymaya devam edeceğiz. 'Sayın' diyemediğim İsmail Kahraman Bey, anlaşılıyor ki 'Yunan kazansa çok iyi olurdu' diyen zihniyet çerçevesinde işgal edilmiş günleri anmaya, ona saygı duymaya devam edebilir."

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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener: Hak Aramaya Gayret Eden Bir Öğretmen Grubuna, Kantarın Topuzunu Kaçırdığınız Bir Tutumu Son Derece Yanlış Buluyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener: Hak Aramaya Gayret Eden Bir Öğretmen Grubuna, Kantarın Topuzunu Kaçırdığınız Bir Tutumu Son Derece Yanlış Buluyorum - Son Dakika
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