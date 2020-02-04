Son Dakika › Güncel › İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sağlık örgütlerini kabul etti - Son Dakika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sağlık örgütlerini kabul etti
6 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve çeşitli sağlık örgütlerinin temsilcilerini makamında kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:16 Kaynak: AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve çeşitli sağlık örgütlerinin temsilcilerini makamında kabul etti.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Akşener, nezaket ziyaretinde bulunan TTB Merkez Konseyi Başkanı Adıyaman ve çeşitli sağlık örgütlerinin temsilcileriyle görüştü.
Son Dakika Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Gök kubbeyi alçakların başına yıkın Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den korkutan Manisa depremi tahmini: 7 şiddetinde deprem olabilir Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz Çığ altından kendi çabalarıyla kurtulan operatör: Minibüsü aradım ancak bulamadım