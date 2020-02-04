İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sağlık örgütlerini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sağlık örgütlerini kabul etti - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sağlık örgütlerini kabul etti

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve çeşitli sağlık örgütlerinin temsilcilerini makamında kabul etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sağlık örgütlerini kabul etti, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve çeşitli sağlık örgütlerinin temsilcilerini makamında kabul etti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Akşener, nezaket ziyaretinde bulunan TTB Merkez Konseyi Başkanı Adıyaman ve çeşitli sağlık örgütlerinin temsilcileriyle görüştü.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:16 Kaynak: AA
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