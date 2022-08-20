İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den İstanbul'da esnaf ziyareti - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den İstanbul'da esnaf ziyareti

20.08.2022 19:36
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den İstanbul'da esnaf ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sarıyer, Beşiktaş ve Kağıthane'de esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sarıyer, Beşiktaş ve Kağıthane'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener, Sarıyer'den başladığı programında otobüsten vatandaşları selamladıktan sonra dükkanları gezdi. Ardından Beşiktaş'a geçen Akşener, Beşiktaş pazarındaki esnafı ziyaret ederek kısa süreli sohbet etti.

Meral Akşener, son olarak Kağıthane'deki bazı dükkanlara uğradı. Pilav dükkanı işleten Mustafa Küçük ve çocuklarıyla sohbet eden Akşener, işlerin nasıl gittiğini sordu.

Mustafa Küçük, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan Medya AŞ'den çıkarıldığını, hakkını aramak için dava açıp kazanmasına rağmen işe iade edilmediğini söyledi. Küçük, İBB İşletmeler Müdürlüğünde aşçı çırağı olarak çalışan oğlunun da işten çıkarıldığını ifade etti.

Toplam 13 yıl İBB'de çalıştığını, son senelerde ise Medya AŞ'de ulaştırma personeli olarak görev yaptığını anlatan Küçük, şunları kaydetti:

"Medya AŞ kurulurken şoför olarak çalışmaya başladım. Niye attınız kardeşim? Söz veriyorsunuz insanlara, 'atmayacağım' diyorsunuz. Siz onlarla beraber oluyorsunuz, biz buna karşıyız. Medya AŞ'de çalışan 170 kişiden birçoğu sebepsiz yere işten atıldı. Hiçbir sıkıntısı olmayan insanları, söz verdikleri halde neden çıkardılar? 17 bin insan atıldı. Davamı kazandığım halde neden beni işe iade etmiyorlar? Tazminat ödedi, işe almadı."

Esnaf Mustafa Küçük'ün iletişim bilgilerini alan Akşener, konuyla ilgili bizzat İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuşacağını söyledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Meral Akşener, Kağıthane, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den İstanbul'da esnaf ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den İstanbul'da esnaf ziyareti - Son Dakika
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