İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şile'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şile'de esnafı ziyaret etti

18.03.2022 16:17

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Şile'de esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Şile'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Şile Meydanı'na gelen Akşener, meydandaki işyerlerine girerek esnafa salgından nasıl etkilendiklerini sordu.

Esnafın sorunlarını da dinleyen Meral Akşener, bir berber dükkanını ziyaretinde, amacının esnafın dertlerini dinlemek olduğunu dile getirdi.

Uzun süredir esnaf ziyareti yaptığını hatırlatan Akşener, "Sizden o kadar çok şey öğrendim ki... Türkiye ekonomisinin bel kemiğisiniz, istihdam yaratıyorsunuz. Sanayicinin, çiftçinin ürettiğini siz satıyorsunuz ama biz sizi unuttuk. Yani siyasetçi takımı sizi unuttu. Dolayısıyla da ben bu dükkanların içinde kendimizi övmüyorum başkalarını yermiyorum, özne sizsiniz." dedi.

Esnaf da müşterilerin azaldığını ve salgın nedeniyle işlerde sıkıntıları olduğunu belirterek işlerinin bir an önce düzelmesini diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şile'de esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şile'de esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şile'de esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şile'de esnafı ziyaret etti

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şile'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika


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