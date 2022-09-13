İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , Sırbistan 'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Rıza Kayaalp ve Burhan Akbudak'ı tebrik etti.

Kaynak: AA

burhan akbudak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akşener, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kayaalp ve Akbudak'ı kutladı - Son Dakika

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