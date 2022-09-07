İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den İstanbul'da esnaf ziyareti - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den İstanbul'da esnaf ziyareti

07.09.2022 18:48
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den İstanbul'da esnaf ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şişli, Beyoğlu ve Fatih'te esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şişli, Beyoğlu ve Fatih'te esnafı ziyaret etti.

İlk ziyaretinde parti otobüsüyle Şişli'ye gelen Akşener, vatandaşları selamladı. Daha sonra esnaf lokantası ve birkaç dükkanı ziyaret eden Akşener, iş yeri sahibi ve çalışanlarla sohbet etti.

Şişli'nin ardından Beyoğlu'na geçen Akşener, burada da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretlerinde herhangi bir partiyle ilgili konuşmadığını aktaran Akşener, sadece vatandaşların derdini sorup esnafın isteklerini dinlediğini belirtti.

Bazı vatandaşlar, ziyaret sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile fotoğraf çektirdi.

Son olarak Fatih'e geçen Akşener, cadde üzerindeki lokantalara uğrayarak çalışanlarıyla konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İYİ Parti, Beyoğlu, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den İstanbul'da esnaf ziyareti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den İstanbul'da esnaf ziyareti - Son Dakika
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