AKŞENER'DEN ŞİŞLİ VE BEYOĞLU'NDA ESNAF ZİYARETİ - Son Dakika
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AKŞENER'DEN ŞİŞLİ VE BEYOĞLU'NDA ESNAF ZİYARETİ

07.09.2022 17:46
AKŞENER'DEN ŞİŞLİ VE BEYOĞLU'NDA ESNAF ZİYARETİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şişli ve Beyoğlu'nda esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şişli ve Beyoğlu'nda esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk olarak Şişli'deki Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi'ne partisinin otobüsü ile geldi. Meral Akşener, cadde üzerindeki esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi. Birçok işyerine uğrayan Meral Akşener daha sonra Beyoğlu Müverrih Ali Caddesi'ne geçti. İYİ Parti ilçe teşkilatı parti otobüsünün önünde davul zurna ile yürüdü. Meral Akşener, Beyoğlu'nda da esnaf ziyaretinde bulundu. Buradaki ziyaretlerinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Fatih'e geçti.


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Kaynak: DHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Beyoğlu, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKŞENER'DEN ŞİŞLİ VE BEYOĞLU'NDA ESNAF ZİYARETİ - Son Dakika

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