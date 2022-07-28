İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER ANLAT İSTANBUL PROGRAMINDA KONUŞTU - Son Dakika
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İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER ANLAT İSTANBUL PROGRAMINDA KONUŞTU

28.07.2022 14:06

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Siyasetin seçmen üzerine, vatandaşlara odaklı yapılması gerektiğine inanan ve iktidarın hizmet etmekle yükümlü olduğu, muhalefetin ise seçmenin avukatı olduğu ve o öğrendiğini imkanı varsa çözümle birlikte buraya ilettiği siyasi algoritmaya inanıyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Siyasetin seçmen üzerine, vatandaşlara odaklı yapılması gerektiğine inanan ve iktidarın hizmet etmekle yükümlü olduğu, muhalefetin ise seçmenin avukatı olduğu ve o öğrendiğini imkanı varsa çözümle birlikte buraya ilettiği siyasi algoritmaya inanıyoruz" dedi.

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı tarafından başlatılan "Anlat İstanbul" projesi tamamlandı. Çalışmalar sonucunda hazırlanan raporu İstanbul İl Başkanlığı'ndaki programla açıklandı. Programa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti milletvekilleri, il yöneticileri ve ilçe başkanları katıldı. Programda konuşan Meral Akşener,  "Ben ve arkadaşlarım, siyasetin seçmen üzerine, vatandaşlara odaklı yapılması gerektiğine inanan ve iktidarın hizmet etmekle yükümlü olduğu, muhalefetin ise seçmenin avukatı olduğu ve o öğrendiğini imkanı varsa çözümle birlikte buraya ilettiği siyasi algoritmaya inanıyoruz. Eğer vatan haini, terörist gibi suçlandığınız bir sistem üzerinden yürüdüğünüzde onlara cevap vermeye uğraştığınızda ve sizi gagalamak üzerine organize olmuş kişilerin grupların onayını almak üzere nefes tüketirseniz, kedilere atılan yün yumakları gibi bir siyasi bir atmosfer oluşur. 20 Ocak 2020'den beri biz bunu kabul etmiyoruz, fiili olarak yerine getiriyoruz. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.


- İstanbul
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meral Akşener hakkında konuştu: Adaylığına sıcak bakmıyorum HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meral Akşener hakkında konuştu: Adaylığına sıcak bakmıyorum Akşener İstanbul'da: '100 Liraya Uyuşturucu Satılıyorsa Bu Ülkede, Bazıları Görevini Yerine Getirmiyor Demektir. Akşener İstanbul'da: '100 Liraya Uyuşturucu Satılıyorsa Bu Ülkede, Bazıları Görevini Yerine Getirmiyor Demektir.
Kaynak: DHA

Meral Akşener, İYİ Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER ANLAT İSTANBUL PROGRAMINDA KONUŞTU - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER ANLAT İSTANBUL PROGRAMINDA KONUŞTU - Son Dakika
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