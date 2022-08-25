AKŞENER SULTANGAZİ'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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AKŞENER SULTANGAZİ'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ

25.08.2022 15:26
AKŞENER SULTANGAZİ'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sultangazi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde esnafı ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sultangazi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde esnafı ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 13.30'da Sultangazi'deki Çanakkale Şehitleri Caddesi'ne parti otobüsüyle geldi. Meral Akşener'i partililer karşıladı. Akşener'i karşılayanların bazıları meşale yaktı.  İYİ Parti Genel Başkanı Akşener caddede bulunan esnafı ziyaret edip dertlerini dinledi. eral Akşener, ziyaretlerinin ardından Arnavutköy'de esnaf ziyareti yapmak üzere Sultangazi'den ayrıldı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AKŞENER SULTANGAZİ'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ - Son Dakika

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