İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Tarımı stratejik bir alan olarak görmemiz gerek" - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Tarımı stratejik bir alan olarak görmemiz gerek"

12 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hayvancılık ve gıda konusu, salgından sonra en çok dikkat edilmesi gereken alandır.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hayvancılık ve gıda konusu, salgından sonra en çok dikkat edilmesi gereken alandır. Tarımı stratejik bir sektör ve alan olarak görmemiz gerekiyor." dedi.

İYİ Parti'den, Akşener'in FOX TV'de katıldığı ve gündemi değerlendirdiği programa ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Akşener, evinde çalışan bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine kendilerine test yaptırdıklarını belirterek, hastalığı atlatan çalışanlarının ise test için tekrar çağrılmadığını söyledi. Akşener, "Ülkemizde böyle bir açık var. Buna, Sağlık Bakanı'nın dikkatini çekmek istiyorum." dedi.

Akşener, koronavirüsle mücadele çerçevesinde açıklanan ve nakit kısmı düşük olan ekonomik paketin, kredilerin faizsiz yeniden yapılandırıldığı bir sistem üzerinden yapılmış olduğunu söyledi.

Bunun yeterli olmadığını ifade ettiklerini anımsatan Akşener, "Ekonomi ve Kalkınma Başkanlığımızın yaptığı çalışmalara göre, gayri safi milli hasılamızın yüzde 7-11'i arasında bir yardım paketi açıklanması gerek. Stopajın alınmaması gerek. Berber, lokanta, kafe gibi 241 bin yer şu an kapalı. Bunlar, 'açın' denildiği zaman o sistemi sürdürebilecek mi?" dedi.

İşsizlik rakamlarına da değinen Akşener, şöyle devam etti:

"Şimdi 10 milyona yakın da kayıtsız çalışan insanımız var. Yevmiye ile çalışanlar ne oldu bilmiyoruz.

Merkez Bankası yedek akçesi gitmiş, işsizlik fonunun 131 milyar liralık parasının ne olduğu belli değil. Varlık fonu var. Şimdi bunlar bizim paralarımız artı mücbir sebep dolayısıyla kaynak söylüyorum. Ben şimdi mücbir sebep yönüyle, koronavirüsten dolayı bu yandaş müteahhitlere, müşteri garantisi ile olan ödemeleri, bu iş başımızdan gidinceye, rahatlayıncaya kadar keserdim."

"Koronavirüsten sonra bu ülkelerden buğday ithalatı yapabilecek miyiz?"

Tarım sektörüne değinen Akşener, bu süreçte gıdanın önemine işaret etti. Akşener, şunları kaydetti:

"Mart, nisan, mayıs endüstriyel bitkilerin ekim tarihleri. Trabzon'da, Giresun'da, Ordu'da fındığın artık toplanması gerekecek. Bunlar hep geçici mevsimsel işçi ile yapılan işlerdi. Bunların durumu ne olacak? Burada bir planlama yok. Ekme biçme işlemleri ile ilgili yaş ortalaması 51 olan bir sistemde, tarlaya bu insanlar gidip nasıl ekip, nasıl çekecekler? Bununla ilgili bir bilgi yok. Buğday ithalatı yapılıyordu Ukrayna ve ağırlıklı olarak Rusya'dan. Koronavirüsten sonra acaba biz bu ülkelerden buğday ithalatı yapabilecek miyiz? Kanada'dan mercimek, nohut ithal ediliyordu. Saman ithal ediyoruz. Bütün bunları yapabilecek miyiz? Hayvancılık ve gıda konusu salgından sonra en çok dikkat edilmesi gereken alandır. Tarımın özendirilmesi, gıdaya erişimin önemsenmesi, tarıma üretim anlayışı içerisinde bakılması ve gençlerin tarımda yer almasının sağlanması lazım. Tarımı stratejik bir sektör ve alan olarak görmemiz gerekiyor."

Meral Akşener, İYİ Parti, TV, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 01:10 Kaynak: AA

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