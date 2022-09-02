İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tek kelimelik tweet akımına katıldı ve "hürriyet" mesajını paylaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tek kelimelik tweet akımına katıldı. Akşener, sosyal medya hesabında "hürriyet" mesajını paylaştı.
Kaynak: ANKA
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Son Dakika › Güncel › Akşener'in Tek Kelimelik Tweeti: Hürriyet - Son Dakika
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