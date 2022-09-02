Akşener'in Tek Kelimelik Tweeti: Hürriyet - Son Dakika
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Akşener'in Tek Kelimelik Tweeti: Hürriyet

02.09.2022 15:47
Akşener'in Tek Kelimelik Tweeti: Hürriyet

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tek kelimelik tweet akımına katıldı ve “hürriyet” mesajını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tek kelimelik tweet akımına katıldı ve "hürriyet" mesajını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tek kelimelik tweet akımına katıldı. Akşener, sosyal medya hesabında "hürriyet" mesajını paylaştı.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akşener'in Tek Kelimelik Tweeti: Hürriyet - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener'in Tek Kelimelik Tweeti: Hürriyet - Son Dakika
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