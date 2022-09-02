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Cumhuriyet Halk Partisi, Meral Akşener, İYİ Parti, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akşener'in Tek Kelimelik Tweeti: Hürriyet - Son Dakika

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