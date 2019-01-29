İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "(Tunç Soyer) İşbirliği Yapılmış Her Yerde Destek Vereceğiz."
1 saat önce
IHAAW101230-SIY/29-01-2019- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "(Tunç Soyer) İşbirliği yapılmış her yerde destek vereceğiz.
IHAAW101230-SIY/29-01-2019
- İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
: "(Tunç Soyer
) İşbirliği yapılmış her yerde destek vereceğiz." 29.01.2019 10: 12: 30 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:34 Kaynak: İHA
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