Son Dakika Haberleri: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "(Tunç Soyer) İşbirliği Yapılmış Her Yerde Destek Vereceğiz."

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "(Tunç Soyer) İşbirliği Yapılmış Her Yerde Destek Vereceğiz."

1 saat önce

IHAAW101230-SIY/29-01-2019- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "(Tunç Soyer) İşbirliği yapılmış her yerde destek vereceğiz.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener:
IHAAW101230-SIY/29-01-2019

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "(Tunç Soyer) İşbirliği yapılmış her yerde destek vereceğiz." 29.01.2019 10: 12: 30 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:34 Kaynak: İHA

İYİ Parti, Tunç Soyer, Meral Akşener, Politika
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