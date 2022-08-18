Akşener: Ülkemizde Yaşanan Devlet Krizi Gençlerimizi de Derinden Etkiliyor - Son Dakika
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Akşener: Ülkemizde Yaşanan Devlet Krizi Gençlerimizi de Derinden Etkiliyor

18.08.2022 21:33

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ülkemizde yaşanan devlet krizi gençlerimizi de derinden etkiliyor. Kurumlarımızın işlevinin, ciddiyetinin ve güvenilirliğinin kaybolduğu bu ortamda yapılan her açıklama da artık bir kara komediyi andırıyor” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ülkemizde yaşanan devlet krizi gençlerimizi de derinden etkiliyor. Kurumlarımızın işlevinin, ciddiyetinin ve güvenilirliğinin kaybolduğu bu ortamda yapılan her açıklama da artık bir kara komediyi andırıyor" dedi.

Meral Akşener, bugün sosyal medya hesabında, "Ülkemizde yaşanan devlet krizi gençlerimizi de derinden etkiliyor. Kurumlarımızın işlevinin, ciddiyetinin ve güvenilirliğinin kaybolduğu bu ortamda yapılan her açıklama da artık bir kara komediyi andırıyor" diyerek 'Gençler İçin Gençlerle Beraber' programından kısa bir video yayınladı. Videoda Akşener ile genç arasında şu diyalog geçti:

Genç: Birileri çıkıyor… Şöyle bir açıklama dinliyorsunuz; 'Gençler, eğer imkanı varsa gençler yurt dışına çıkmalı, yurt dışını görmeli'. Bence de. Katılıyorum. Görmeli.

Akşener: Bence de görmeli de 'nasıl yani'si önemli.

Genç: Yani böyle bir ekonomik durumda böyle bir açıklama çok absürt. Yani şöyle düşünün. Komik. Bazen şey düşünüyorum, biz acaba simülasyonda muyuz? Bu şaka mı? Gerçek değil yani. Gerçek olamaz gerçekten. Yani şöyle düşünün; sabah kalkıyorsunuz, birileri bir açıklamalar yapıyor ve yaptığı açıklamalar espri niteliğinde. Ama bu esprilerin hiçbirisi komik değil. Acı verici. ya insanları sürekli aza alıştırmaya çalışıyorlar. Ben anlamıyorum. Bir gençlik neden azla yetinmeli ki? Yetinmemeli. Asla yetinmemeli. Yani şey diyorlar, işte 'Yurt dışına çıkın'. ya bence şu an bir Türk gencinin yurt dışına en yakın olduğu nokta, yani havalimanındaki dış hatlar yazısının önünde çekeceği fotoğraf yani. En fazla oraya gidebilir. Bence şu an bir Türk genci, en fazla bunu yapabilir. Çünkü yani gerçekten şu an saçma sapan bir haldeyiz. Mesela, işte ne bileyim, ekonomiden sorumlu olduğu iddia edilen bir kişi çıkıp diyor ki işte 'Şubat, ocaktan daha iyi olacak. Mart zaten ondan daha iyi'. İşte başka, yine sorumlu olduğu iddia edilen kişi çıkmış diyor ki 'Yatırımcılarla konuştum, gözlerine bakınca ışık gördüm' diyor. Acaba o gördüğü ışık, telefonun ışığı mıydı? Yoksa flaşı mı açık unuttu? Yani ya anlamıyorum. Yani gerçekten şaka gibi açıklamalar. İşte 'Enflasyon yüzde 60'mış. İnanırsanız. Ama Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 5'miş. Herhalde yeni atanacak TÜİK Başkanı yanlışlıkla, açıklarken klavyeden falan eli 5'e çarpacak, bir anda enflasyon 5 falan olacak, herhalde öyle planlıyorlar. Yani bilmiyorum. Türkiye'nin böyle son 20 yıllık geçmişine baktığımda gördüğüm tek şey; Türkiye'nin çalışan her kurumu sistematik olarak, programlı olarak yerle bir edildi.

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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener: Ülkemizde Yaşanan Devlet Krizi Gençlerimizi de Derinden Etkiliyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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