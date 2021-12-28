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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafı ziyaret etti - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafı ziyaret etti

28.12.2021 16:37

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak kent merkeziyle Eşme ve Banaz ilçelerinde esnaf ziyaretleri yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak kent merkeziyle Eşme ve Banaz ilçelerinde esnaf ziyaretleri yaptı.

Eşme ilçesi Şehit Alibey Mahallesi ve Vakkas Ferit Caddesi'nde iş yerlerine girerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Akşener, daha sonra kent merkezine geçti. Burada partililerin karşıladığı Akşener, İsmet Paşa Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.

Banaz ilçesindeki İnönü Caddesi'nde de ziyaretlerini sürdüren Akşener, partisinin ilçe başkanlığı önünde konuşma yaptı. Kutuplaştırıcı siyaset üzerinden oy devşirmeye çalışan zihniyete karşı mücadele verdiğini, 2 yıldır ilçe ilçe esnafı ziyaret ettiğini anlatan Akşener, ülkede artık gerçek dertlerin konuşulacağı bir ortamın sağlanmasını istediğini ifade etti.

Esnaf ziyaretlerinde not aldığı sorunları ve çözüm önerilerini soru önergeleri ve kanun teklifleriyle gündeme getirdiğini aktaran Akşener, salgın ve ardından yaşanan kur hareketliliği sonrası esnafın önemli sıkıntılar yaşadığını belirtti. Akşener, şunları kaydetti:

"Oylarınızı şucu bucu diye vermemelisiniz. Bu harami düzeni el ele vererek helal oylarınızla sandıkta demokrasiyle birlikte değiştirmeliyiz. Siz asilsiniz, siz asılsınız. Müşteriye bağıramazsın, velinimettir. Siyasetçi de seçmenine nasıl davranacağını iyi bilmelidir. Sizler de siyasetçinin velinimetisiniz. Aksi taktirde çırak çıkıyorsunuz. Onlar da itibardan tasarruf yapmıyor. Söylemeye çalıştığım şey şu, eğer bir siyasetçi vatandaşını nankör görüyorsa orada bir problem vardır, kolay oy almaya alışmış demektir. Sen çoluğunu çocuğunu okutamazken 11 maaş alanlar var. Oylarınızla cezalandırın bunları."

Öte yandan Eşme ziyareti sırasında Akşener'i protesto eden bir kişiyle partililer arasında tartışma yaşandı. Polis ekibi, bu kişiyi bölgeden uzaklaştırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafı ziyaret etti

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Meral Akşener, İYİ Parti, Esnaf, Uşak, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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