Akşener'in Ziyaret Ettiği Yalovalı Esnaf: "Ben Müşteriye Fiyat Söylerken Utanıyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'nın Termal ilçesinde esnafı ziyaret etti. Hediyelik eşya dükkanı sahibi bir yurttaş, Akşener'e "Şu anda durum iyi değil, fiyatlar anormal, böyle bir fiyat olamaz. Ben müşteriye fiyat söylerken utanıyorum. 500 liraya sattım, bin 100 liraya geri aldım" diye dert yandı.

Yalova'nın Termal ilçesinde bugün esnafı ziyaret eden Akşener, giyim mağazasındaki bir çalışana "İşler nasıl" diye sordu ve "Sıkıntılı, idare etmeye çalışıyoruz. Sabah 07.30'da açıyoruz, 100 lira duruyoruz hala" yanıtını aldı. Daha sonra şu diyaloglar yaşandı:

"Çalışan: Bir tane siftah yaptık o kadar. 600-700 liraya elektrik faturası geliyor; 100 lira oturuyoruz şu an. Yapacak bir şey yok

Akşener: Burada alım gücü böyle düştüyse yandınız; şimdi yaz, tatilciler var.

Çalışan: Bugün, Ağustos'un 5'i, burası ful doluydu. Şimdi hiç kimse yok. Boş boş oturuyoruz.

Akşener: Eski zamanlarda bile durumu iyi bir ilçeydi burası."

"BEN MÜŞTERİYE FİYAT SÖYLERKEN UTANIYORUM"

Akşener ziyaret ettiği hediyelik eşya dükkanı sahibi bir yurttaş ise, "Şu anda durum iyi değil, fiyatlar anormal, böyle bir fiyat olamaz. Ben müşteriye fiyat söylerken utanıyorum. 500 liraya sattım, bin 100 liraya geri aldım. Arkanızda çocuk simidi var; 100 liraya ya da 125 liraya aldım. Emin olun, getiren arkadaş ile bir müşteri arkadaş tesadüfen buradaydı; 'bin lira' dedi" diye konuştu. Akşener ise, "Yanlış anlaşılmasın 150 liraya alıp yerine koyup üzerine 200 liradan satacağı zaman 50 lira kar elde edeceği şeyin yerine 1000 liradan koyuyor. Ondan sonra onu 'kaça satacağım' diyor" sözleriyle yurttaşın anlattığı sorunu özetledi.

"ESKİDEN 50 KİLO, ŞİMDİ 15-20 KİLO ET SATILIYOR"

Meral Akşener; bir kasapta ise esnafa, "Burada yaşayan, haftada bir kilo kıyma alan bir aile şu anda ne kadar alıyor. Vatandaşın alım gücünü anlamaya çalışıyorum" diye sordu. Kasap ise, "Yarım kilo… 50 liralık fiyat 60 lira oluyor. 2 kilo üzerinde et vermek çok nadir" diye yanıtladı. Akşener'in "Eskiden kaç kilo satıyordun, şimdi kaç kilo satıyorsun" sorusuna da esnaf, "Eskiden günde 50 ise, şimdi 15-20 kilo" diye yanıtladı. Akşener, "Çok az, geçindirmez" değerlendirmesini yaptı.

"SİFTAH YAPMADIK"

Başka bir giyim mağazasında ise bir yurttaş, işlerin durumu hakkında "Bildiğiniz gibi; herkes her şeyin farkında, her şeyi biliyoruz" dedi. Akşener'in "Bugün kaç müşteri geldi" sorusuna yurttaş, "Siftah yapmadık" yanıtını verdi. Duruma şaşıran Akşener, "Şimdi ben emekliyim, emekli param ile alayım bunu; dolayısıyla indirim yapma ile ilgili sorun yok" diye belirterek dükkanın siftah yapması için havlu satın aldı.