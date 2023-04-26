Sosyal medya hesabından Meral Akşener'e hakaret eden Suriyeli yakalanıp gözaltına alındı - Son Dakika
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Sosyal medya hesabından Meral Akşener'e hakaret eden Suriyeli yakalanıp gözaltına alındı

26.04.2023 17:47

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sosyal medya üzerinden hakaret eden Suriye vatandaşı M.E., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Suriyeli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir mitinginde Suriyelileri memleketlerine göndereceklerine dair açıklamada bulundu. Açıklamanın ardından yabancı uyruklu bir kişi sosyal medya hesabından valizini toplarken Meral Akşener'i hedef alarak hakaret ettiği anların videosunu paylaştı.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

O paylaşımın ardından İstanbul Emniyeti Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin M.E. olduğu belirlendi.

ESENYURT'TA YAKALANDI

İstanbul emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Esenyurt'ta kaldığını belirledi. Şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (10)
  • Tuncay Öter: Yüz verin bunlara daha neler yapacaklar. Türk polisi yakalıyor, adalet serbest bırakıyor, rüya gibi memleket Cevap Yaz 242 10 Yayından Kaldır
  • Kutalmış Kutluk: Çocuklarımızı parklara götüremez olduk bunların yüzünden. Her parkta kümeleniyorlar. Akşama kadar ellerinde çekirdek kahkahalar termoslarda çaylar. Ya bizim çocuklarımız Suriye'de şehit oluyor, kanıma dokunuyor artık. Yeter ya Cevap Yaz 281 7 Yayından Kaldır
  • Ogunulus: Sehidimizin bacisina kufur edeni yeniden aday yap suriyeliyi iceri aldir delikanli olmak mermi showla olmuyomus demekki Cevap Yaz 96 262 Yayından Kaldır
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Meral Akşener, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medya hesabından Meral Akşener'e hakaret eden Suriyeli yakalanıp gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medya hesabından Meral Akşener'e hakaret eden Suriyeli yakalanıp gözaltına alındı - Son Dakika
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