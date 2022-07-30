Murat İde'nin Annesi Zeynep İde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Murat İde'nin Annesi Zeynep İde Hayatını Kaybetti

30.07.2022 15:45
Murat İde'nin Annesi Zeynep İde Hayatını Kaybetti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı, gazeteci Murat İde’nin annesi Zeynep İde, hayatını kaybetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı, gazeteci Murat İde'nin annesi Zeynep İde, hayatını kaybetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı, gazeteci Murat İde'nin annesi Zeynep İde, yaşamını yitirdi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, sosyal medya hesabında; "Partimizin her konudaki dert ortağı, dost, abi, arkadaş Murat İde'nin annesi Zeynep teyzemizi kaybettiğimizi üzülerek öğrendik. Zeynep teyzemize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Işıklar içinde uyu Zeynep Teyzemiz" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, "Yol arkadaşımız, değerli dostumuz, partimizin kıymetlisi Murat İde'nin annesi Zeynep hanımefendi maalesef hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sevgili dostumuz Murat İde'ye ve Zeynep hanımefendinin dostlarına, akrabalarına sabır ve başsağlığı dilerim" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan sosyal medya mesajında, "Yüreğim acıyla doldu. Sevgili kardeşim Murat İde'nin annesi Zeynep Anneyi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Murat kardeşime, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Murat İde'nin Annesi Zeynep İde Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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