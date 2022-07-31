İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'in basın danışmanı Murat İde'nin annesi Zeynep İde, İzmir 'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene, CHP ve İYİ Parti'den çok sayıda üst düzey yönetici katıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Murat İde'nin Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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