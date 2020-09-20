İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Akşener'den "teşekkür" mesajı Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 2'nci Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla partililere teşekkür etti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Akşener, şunları kaydetti:

"Bugün, Kovid-19 tedbirlerimiz nedeniyle kısıtlı katılımla ama yine de büyük bir coşkuyla 2'nci Olağan Kurultayımızı gerçekleştirdik. Beni tekrar genel başkanlık görevine layık gören dava arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. İyisiniz, cesursunuz. İyi ki varsınız."