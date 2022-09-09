İYİ Parti, Metin Özışık'ın iddiaların aksine görevden alındığını açıkladı - Son Dakika
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İYİ Parti, Metin Özışık'ın iddiaların aksine görevden alındığını açıkladı

09.09.2022 19:55
İYİ Parti, Metin Özışık'ın iddiaların aksine görevden alındığını açıkladı

Eski Yozgat İl Başkanı Metin Özışık'ın görevden alındığını, istifa ettiği açıklamasının gerçekleri yansıtmadığını açıklayan İYİ Parti Genel Sekreterliği, halen parti üyesi olan Özışık'ın disipline sevk edildiği belirtti.

İYİ Parti Genel Sekreterliği yazılı bir açıklama yaparak, Metin Özışık'ın Yozgat il başkanlığı görevinden istifa etmediğini, aksine görevden alındığını bildirdi. Metin Özışık, CHP'li Gürsel Tekin'in açıklamalarına tepki göstererek partisinin il başkanlığından istifa ettiğini öne sürmüştü.

İYİ Parti Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"25.08.2022 tarihinde İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Yozgat Eski İl Başkanımız Sayın Metin Özışık hakkında, görev değişikliği kararı verilerek tebellüğ etmesi için Genel Merkezimize defalarca davet edilmesine rağmen mazeretler sunarak gelmemiştir. 05.09.2022 tarihinde Ankara'da mutat olarak yapılan İl Başkanları Toplantısı için gelen Sayın Özışık'a, toplantı öncesi Genel Merkezimizde karar tebliğ edilmiştir.

"GÜNDEM İLE İLİŞKİLENDİRMESİ ÜZÜCÜ VE UTANÇ VERİCİDİR"

Genel Merkez kararı ile görevden alınmış olmasına rağmen tamamen gerçeğe aykırı olarak kamuoyuna kendisinin istifa ettiğini açıklaması ve istifasını da gündem ile ilişkilendirmesi üzücü ve utanç vericidir. Partimizin halen üyesi olan Sayın Özışık'ın Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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Kaynak: ANKA

Metin Özışık, İYİ Parti, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti, Metin Özışık'ın iddiaların aksine görevden alındığını açıkladı - Son Dakika

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