İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz'dan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz'dan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

20.03.2021 23:41
İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz'dan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "İYİ Parti olarak milletimize ve kadınlarımıza sözümüzdür, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin, tacizlerin önlenmesi için güçlü bir mücadele verilecektir.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "İYİ Parti olarak milletimize ve kadınlarımıza sözümüzdür, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin, tacizlerin önlenmesi için güçlü bir mücadele verilecektir." ifadesini kullandı.

Poyraz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında olağanüstü toplanan Başkanlık Divanı sonrasında yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Sözleşmesi'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 24 Kasım 2011 tarihinde milli uzlaşı ile kabul edildiğini belirten Poyraz, "Adını İstanbul'dan alan, 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Sözleşmesi' Türk kadını için hayati bir kazanımdı." değerlendirmesinde bulundu.

Poyraz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İstanbul Sözleşmesi'nin nesinden rahatsızsınız? Kadınlarımızın durumu ortada iken ve daha yapılacak çok şey var iken neden geri adım atıyorsunuz?" sorusunu gündeme getirdiğini anımsatarak, "İYİ Parti olarak TBMM tarafından kabul edilen İstanbul Sözleşmesi'nin, tek bir kişinin keyfi kararıyla feshedilmesinin, bir yetki, hukuk ve insan hakları gasbı olduğuna inanıyoruz." görüşünü paylaştı.

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasını da eleştiren Poyraz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en önemli makroekonomik problemlerinden biri olarak gördüğümüz yüksek enflasyonun, kalıcı olarak ve düşük maliyetle önlenmesi için TCMB gibi politika yapıcı kurumların siyasi baskılardan uzak olması ve piyasalarda güven tesis etmesi esastır. Dünyada enflasyonu kalıcı olarak ve düşük maliyetlerle düşürebilmiş ülkeler incelendiğinde bu ülkelerin merkez bankalarının siyasi keyfiyetten uzak ve bağımsız bir yapıda olduğu görülmektedir. Bağımsız bir merkez bankası ülke risk primini de düşürerek ekonomideki faizleri de düşürücü ve yatırımları teşvik edici rol oynamaktadır."

Poyraz, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasının olağan hale getirilmesinin, ülkedeki fiyat istikrarına zarar verdiği gibi yatırım iklimini de olumsuz etkilediğini savundu.

İYİ Parti'nin iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini bir kez daha gündeme getiren Poyraz, "İYİ Parti olarak milletimize ve kadınlarımıza sözümüzdür, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin, tacizlerin önlenmesi için güçlü bir mücadele verilecektir." ifadesini kullandı.

Poyraz, güçlendirilmiş parlamenter sistemde kadın ve erkek arasındaki toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve korumak için her türlü kanuni ve idari düzenlemelerin yapılacağını ve idari tedbirlerin uygulanacağını belirtti.

Güçlendirilmiş parlamenter sistemde, Türkiye Cumhuriyeti'nin imzalayarak taahhüdünü verdiği İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6284 sayılı Ailenin Korunmasına İlişkin Kanun'un hükümlerinin eksiksiz uygulanacağını kaydeden Poyraz, kadınların güvenliği için bu konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz'dan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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