İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz'dan Barış Yardakaş hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz'dan Barış Yardakaş hakkında suç duyurusu

07.09.2022 20:33
İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz'dan Barış Yardakaş hakkında suç duyurusu

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa Poyraz'ın avukatı Eray Gülcü tarafından sunulan dilekçede, Yarkadaş'ın 5 Eylül'de katıldığı bir televizyon programında Poyraz'ın yöneticisi olduğu İYİ Parti ile ilgili sarf ettiği sözlere yer verildi.

Dilekçede, "Barış Yarkadaş açıklamaları ile büyükşehir belediyelerinden, il ve ilçe belediyelerinden İYİ Parti yöneticilerinin 'yakın çevrelerinin' ihale aldıklarını, bunları tek tek bildiğini, 'Bana söyletmesinler, konuşturmasınlar' vurgusu ile de tüm detaylara vakıf olduğunu, belediyelerde ihalelerin dağıtıldığını, İYİ Parti yöneticilerinin eşlerinin, dostlarının ve akrabalarının dağıtılan ihaleleri aldıklarını ifade etmiştir." denildi.

İYİ Parti'de Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevini yürüten, aynı zamanda hukukçu olan Poyraz ile ailesinin zan altında kaldığı aktarılan dilekçede, "Büyükşehir belediye başkanlarını, il ve ilçe belediye başkanlarını, belediyelerin idari kadrolarını, müvekkilim de dahil olmak üzere İYİ Parti'nin yönetim kadrolarını, milletvekillerini, akrabalarını, eşlerini, dostlarını zan altına alarak kamuoyunda küçük düşüren beyanların titizlikle araştırılmasını, hakikatin ortaya çıkarılmasını talep etmek zarureti hasıl olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Dilekçede, Yarkadaş'ın beyanı doğrultusunda, bunları yetkili makamlara bildirmemesi nedeniyle "suçu bildirmeme", bunlarla ilgili bilgisi ve belgesi yoksa "iftira" suçundan cezalandırılması talep edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz'dan Barış Yardakaş hakkında suç duyurusu - Son Dakika

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